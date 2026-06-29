Chelsea îl critică dur pe antrenorul Enzo Maresca după ce acesta a fost prezentat la Manchester City

Potrivit clubului Chelsea, decizia antrenorului de a părăsi echipa în decembrie 2025 a avut un impact major asupra parcursului ulterior al formației, care a încheiat sezonul pe locul 10 în Premier League.

„În toamna anului trecut, fostul nostru antrenor ne-a informat că ar putea avea oportunitatea de a-l succeda pe Pep Guardiola la finalul sezonului. Era determinat să accepte această șansă, chiar dacă avea un contract pe termen lung pe care nu îl putea rezilia”, se arată în poziția clubului.

Chelsea susține că plecarea lui Maresca a fost „bruscă și neașteptată”.

„Ne-am simțit abandonați”, au transmis londonezii, precizând că au fost nevoiți să accepte demisia pentru a proteja clubul, jucătorii și suporterii.

Clubul afirmă, de asemenea, că a fost încheiat un acord financiar confidențial cu Manchester City, precum și o înțelegere separată cu tehnicianul italian.

Potrivit informațiilor SkySports, suma pe care City urmează să o ofere clubului londonez este de 17 milioane de lire sterline.

Maresca și-a cerut scuze față de Chelsea

Într-un mesaj public, Enzo Maresca a confirmat că decizia de a pleca a fost exclusiv a sa.

„La sfârșitul lunii decembrie 2025, am luat decizia dificilă de a pleca de la Chelsea. Decizia a fost doar a mea. Demisia mea de la Chelsea mi-a deschis drumul către Manchester City. Sunt încântat că am ajuns la Manchester City”, a transmis Maresca.

Tehnicianul italian și-a cerut scuze că plecarea sa în timpul sezonului a perturbat activitatea clubului londonez.

„Recunosc că plecarea mea de la Chelsea, în mijlocul sezonului, a provocat perturbări clubului și îmi cer scuze pentru acest lucru. Nu a fost intenția mea”, a adăugat el.

Maresca a mai precizat că păstrează amintiri pozitive din perioada petrecută pe Stamford Bridge.

„Am fost tratat bine de toată lumea la Chelsea și împreună am obținut succese și amintiri pe care le voi prețui mereu. Sunt recunoscător clubului, proprietarilor și fanilor pentru oportunitate”, a mai transmis antrenorul italian.

Enzo Maresca a fost prezenta luni ca succesorul lui Pep Guardiola pe banca tehnică a echipei Manchester City, vicecampioana Angliei.