Guillermo Ochoa își anunță retragerea din fotbal la 41 de ani, după șase Cupe Mondiale: Am dat totul

„Am dat totul, am lăsat totul pe teren, pentru cluburile mele și pentru națională. Iar astăzi a venit momentul să predau mănușile”, a transmis Ochoa într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

Fostul portar, care a adunat 154 de selecții pentru reprezentativa Mexicului și a evoluat la nouă cluburi din șapte țări, a afirmat că fotbalul i-a oferit șansa „de a apăra o poartă, o emblemă și speranța unei întregi națiuni”, dar a subliniat că familia a fost primul său sprijin. „Ei au fost prima mea echipă”, a spus acesta.

„Mănușile mele au fost promisiunea că voi răspunde când era cea mai mare nevoie”

Ochoa a descris rolul portarului drept unul în care răbdarea și responsabilitatea se întâlnesc într-o singură clipă decisivă.

„Să fii portar înseamnă să știi că poți aștepta 90 de minute, pentru că poate va exista un singur moment în care totul va depinde de tine. Iar când acel moment vine, nu ai voie să eziți. Mănușile mele nu au fost niciodată doar mănuși, au fost promisiunea că voi răspunde atunci când era cea mai mare nevoie de mine. La fiecare penalty, la fiecare intervenție, în ultimul minut și atunci când milioane de suporteri își țineau respirația”, a spus el.

Fostul internațional a adăugat că, alături de el, s-au aflat întotdeauna familia, colegii, suporterii și întreaga țară.

„Când o echipă îmi încredința emblema ei, îmi încredința și istoria ei. Dar a existat una care cântărea altfel, cea care reprezenta o națiune întreagă”, a spus portarul.

„Nu înțeleg o carieră fără echipa națională”

Ochoa a afirmat că experiența la naționala Mexicului a dat adevărata dimensiune a responsabilității sale ca fotbalist.

„De fiecare dată când am îmbrăcat tricoul Mexicului, aveam în mâinile mele visul a milioane de mexicani. Al celor care nu au putut ajunge pe stadion și au trăit meciurile în fața televizorului alături de familie, al celor care și-au pierdut vocea cântând «Cielito Lindo» și al celor care s-au rugat în tăcere înaintea unui penalty. Eu nu înțeleg o carieră fără echipa națională, pentru că acolo am înțeles adevărata dimensiune a acestei responsabilități”, a spus Ochoa.

Portarul a remarcat și simbolismul faptului că ultimul său meci la Cupa Mondială s-a disputat pe Stadionul Azteca, arena pe care și-a început parcursul în fotbalul mare.

„Destinul a vrut ca totul să se încheie acolo unde a început. Acel loc care mi-a deschis ușa mă ajută acum să o închid cu recunoștință”, a spus el.

Șase Cupe Mondiale și 154 de selecții

Guillermo Ochoa a devenit în vara acestui an primul portar din istorie care a făcut parte din lotul naționalei la șase ediții ale Cupei Mondiale. La turneul final din 2026 a intrat pe teren în finalul ultimului meci din faza grupelor, cu Cehia, într-un moment simbolic dedicat carierei sale.

Născut la Guadalajara, Ochoa și-a început cariera profesionistă în 2004 și a evoluat ulterior în Mexic, Franța, Spania, Belgia, Italia, Portugalia și Cipru. Prestațiile sale de la Cupa Mondială din 2014, inclusiv remiza fără gol primit cu Brazilia, și victoria cu Germania la turneul din 2018 l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați portari din istoria fotbalului mexican.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Ochoa și-a încheiat discursul cu un nou mesaj de mulțumire adresat fanilor.

„Nu mi-am imaginat niciodată cât de departe mă poate duce un vis. Astăzi nu pot decât să privesc înapoi cu mândrie și să spun: mulțumesc. Plec cu afecțiunea a milioane de oameni și cu liniștea că am dat totul pentru Mexic. Nimeni nu ne poate lua ceea ce am trăit. Din inimă, vă mulțumesc pentru tot”, a încheiat portarul.

În 2007, Ochoa a devenit primul și, până în prezent, singurul fotbalist mexican nominalizat la Balonul de Aur, clasându-se pe locul 30 în ierarhia finală.