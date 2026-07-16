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Scaloni, antrenorul echipei de fotbal a Argentinei: „Nu mai există nicio îndoială că Lionel Messi este cel mai bun fotbalist din istorie”

Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a declarat după calificarea echipei sale în finala Cupei Mondiale 2026, în urma victoriei cu 2-1 în fața Angliei, că Lionel Messi este, fără echivoc, cel mai mare fotbalist din istorie, înaintea duelului cu Spania din ultimul act al competiției.
Scaloni, antrenorul echipei de fotbal a Argentinei: „Nu mai există nicio îndoială că Lionel Messi este cel mai bun fotbalist din istorie”
sursă foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
Petre Apostol
16 iul. 2026, 07:41, Sport
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„Sper ca spaniolii să fie mulțumiți de bucuriile pe care Leo Messi le-a oferit țării. Nu mai există niciun fel de îndoială că este cel mai bun fotbalist din istorie”, a declarat Scaloni la conferința de presă de după semifinala cu Anglia, făcând referire la perioada petrecută de căpitanul Argentinei la FC Barcelona.

Tehnicianul a vorbit și despre relația pe care o are cu Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, pe care îl cunoaște de mulți ani.

„Pe lângă faptul că mi-a fost profesor la cursul de antrenori, am avut o relație specială cu el. Iată că acum ne întâlnim într-o finală. Am avut o discuție foarte frumoasă și am vorbit despre lucruri care i-au fost utile și pe care le-a pus în practică într-un mod strălucit la echipa națională. Duminică vom încerca să îi învingem. Are tot respectul meu și îl felicit. Va fi un meci frumos”, a afirmat selecționerul.

Scaloni a elogiat și caracterul echipei sale, care a revenit de la 0-1 și a obținut calificarea prin golurile marcate de Enzo Fernández și Lautaro Martínez pe finalul partidei.

„Acest grup este greu de descris în cuvinte. Mi se frânge vocea când vorbesc despre el. Este dovada spiritului de echipă, a fraternității, a faptului că nu renunță la nicio minge și luptă până la capăt. Acești băieți m-au emoționat. Totul li se datorează lor”, a spus antrenorul Argentinei.

Selecționerul consideră că formația sa dă randamentul maxim în momentele dificile.

„Cred că această echipă joacă cel mai bine atunci când este în dificultate, iar adversarul ezită puțin. Atunci simțim că putem lovi și mergem până la capăt. Echipa a demonstrat că a luptat până la final și, pentru mine, asta este fundamental”, a declarat Scaloni.

Acesta a explicat că succesul Argentinei se bazează pe mentalitatea jucătorilor.

„Îi cunosc, știu cum sunt. Sunt războinici, în sensul bun al cuvântului. Au crescut în medii în care nu se temeau de nimic și nu simt povara responsabilității. Se gândesc doar să joace fotbal, așa cum au făcut toată viața. Asta mă umple de mândrie”, a afirmat Scaloni.

Argentina va disputa duminică, de la ora 22:00, a doua finală consecutivă de Cupă Mondială, împotriva Spaniei.

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