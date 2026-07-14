Deschamps, atac la adresa arbitrului după eliminarea Franței: „A fost la nivelul unei semifinale?”

Franța a ratat calificarea în a treia finală consecutivă de Cupă Mondială, după o partidă în care Spania a controlat mijlocul terenului și a neutralizat atacul format din Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé și Michael Olise. Deschamps a recunoscut superioritatea adversarilor, însă conferința sa de presă a căpătat rapid un ton tensionat atunci când discuția a ajuns la arbitraj.

„Suntem dezamăgiți, desigur. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut bine. Dar permiteți-mi să vă întreb: credeți că arbitrul a fost la nivelul necesar pentru a conduce o semifinală?”, a declarat Didier Deschamps.

Selecționerul a făcut și o observație despre ceilalți oficiali ai partidei, într-o formulare percepută drept ironică, dar a insistat că nu dorește să folosească arbitrajul drept scuză pentru eliminarea Franței.

Întrebat direct dacă Iván Barton nu ar fi trebuit delegat la o semifinală de Cupă Mondială, Deschamps a făcut imediat un pas înapoi.

„Nu am spus asta. Eu doar am pus o întrebare. Voi ce credeți? Uitați-vă la meci”, a răspuns tehnicianul francez.

Penalty-ul acordat Spaniei a provocat protestele francezilor

Principala fază contestată s-a produs în prima repriză, când Lucas Digne l-a lovit pe Lamine Yamal în interiorul careului. Barton a indicat imediat punctul cu var, iar decizia a fost menținută după verificarea arbitrajului video.

Francezii au susținut însă că mingea l-ar fi atins pe Yamal în zona brațului înaintea intervenției lui Digne. VAR nu a considerat că există suficiente motive pentru anularea penalty-ului, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de pedeapsă și a deschis scorul în minutul 22.

Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde González a explicat că o eventuală mână în atac, dacă ar fi fost considerată sancționabilă și direct legată de obținerea penalty-ului, ar fi putut duce la anularea deciziei. Reluările au generat însă interpretări diferite, iar contactul a fost considerat accidental.

Controversele nu au vizat doar deciziile care au dezavantajat Franța. Într-o altă fază, Michael Olise a intrat cu talpa asupra lui Rodri, iar unii comentatori au cerut eliminarea francezului. Barton nu i-a arătat nici măcar cartonașul galben, în timp ce Iturralde González a apreciat că intervenția ar fi trebuit sancționată cu avertisment, nu cu eliminare.

Arbitrul salvadorian a fost protagonistul și unui moment neobișnuit în debutul partidei. Barton uitase spray-ul folosit pentru stabilirea distanței zidului la loviturile libere și a fost nevoit să aștepte ca obiectul să-i fie adus de la marginea terenului. Incidentul a provocat o scurtă întrerupere a jocului.

Iván Barton are experiență la nivel internațional

În ciuda criticilor formulate de Deschamps, Iván Barton nu este un arbitru lipsit de experiență. Salvadorianul în vârstă de 35 de ani se află pe lista FIFA din 2018 și a condus meciuri la Cupa Mondială din Qatar, Jocurile Olimpice, Cupa Mondială a Cluburilor și în principalele competiții CONCACAF. Semifinala dintre Franța și Spania a fost al patrulea său meci la actuala ediție a turneului.

Cariera sa a inclus însă și episoade controversate. Barton a arbitrat semifinala SUA–Mexic din Liga Națiunilor CONCACAF din 2023, partidă în care a acordat patru cartonașe roșii și pe care a încheiat-o înainte de expirarea timpului suplimentar, după scandări homofobe venite din tribune.

Tot în 2023, Honduras a contestat vehement arbitrajul său din returul cu Mexic, după ce centralul a acordat 12 minute de prelungire. Mexic a înscris golul care a trimis partida în prelungiri în minutul 101 și s-a calificat ulterior la loviturile de departajare, iar conducerea federației din Honduras a anunțat că analizează inclusiv variante juridice.

Dincolo de nemulțumirile față de arbitraj, Deschamps a admis că Franța nu a reușit să se ridice la nivelul adversarei. Spania s-a impus cu 2-0, după golurile marcate de Mikel Oyarzabal și Pedro Porro, și s-a calificat în prima finală mondială de la triumful din 2010. Franța va disputa finala mică.