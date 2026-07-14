Deschamps, atac la adresa arbitrului după eliminarea Franței: „A fost la nivelul unei semifinale?”

Franța a ratat calificarea în a treia finală consecutivă de Cupă Mondială, după o partidă în care Spania a controlat mijlocul terenului și a neutralizat atacul format din Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé și Michael Olise. Deschamps a recunoscut superioritatea adversarilor, însă conferința sa de presă a căpătat rapid un ton tensionat atunci când discuția a ajuns la arbitraj.
„Suntem dezamăgiți, desigur. Sunt lucruri pe care nu le-am făcut bine. Dar permiteți-mi să vă întreb: credeți că arbitrul a fost la nivelul necesar pentru a conduce o semifinală?”, a declarat Didier Deschamps.
Selecționerul a făcut și o observație despre ceilalți oficiali ai partidei, într-o formulare percepută drept ironică, dar a insistat că nu dorește să folosească arbitrajul drept scuză pentru eliminarea Franței.
Întrebat direct dacă Iván Barton nu ar fi trebuit delegat la o semifinală de Cupă Mondială, Deschamps a făcut imediat un pas înapoi.
„Nu am spus asta. Eu doar am pus o întrebare. Voi ce credeți? Uitați-vă la meci”, a răspuns tehnicianul francez.
Principala fază contestată s-a produs în prima repriză, când Lucas Digne l-a lovit pe Lamine Yamal în interiorul careului. Barton a indicat imediat punctul cu var, iar decizia a fost menținută după verificarea arbitrajului video.
Francezii au susținut însă că mingea l-ar fi atins pe Yamal în zona brațului înaintea intervenției lui Digne. VAR nu a considerat că există suficiente motive pentru anularea penalty-ului, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de pedeapsă și a deschis scorul în minutul 22.
Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde González a explicat că o eventuală mână în atac, dacă ar fi fost considerată sancționabilă și direct legată de obținerea penalty-ului, ar fi putut duce la anularea deciziei. Reluările au generat însă interpretări diferite, iar contactul a fost considerat accidental.
Controversele nu au vizat doar deciziile care au dezavantajat Franța. Într-o altă fază, Michael Olise a intrat cu talpa asupra lui Rodri, iar unii comentatori au cerut eliminarea francezului. Barton nu i-a arătat nici măcar cartonașul galben, în timp ce Iturralde González a apreciat că intervenția ar fi trebuit sancționată cu avertisment, nu cu eliminare.
Arbitrul salvadorian a fost protagonistul și unui moment neobișnuit în debutul partidei. Barton uitase spray-ul folosit pentru stabilirea distanței zidului la loviturile libere și a fost nevoit să aștepte ca obiectul să-i fie adus de la marginea terenului. Incidentul a provocat o scurtă întrerupere a jocului.
În ciuda criticilor formulate de Deschamps, Iván Barton nu este un arbitru lipsit de experiență. Salvadorianul în vârstă de 35 de ani se află pe lista FIFA din 2018 și a condus meciuri la Cupa Mondială din Qatar, Jocurile Olimpice, Cupa Mondială a Cluburilor și în principalele competiții CONCACAF. Semifinala dintre Franța și Spania a fost al patrulea său meci la actuala ediție a turneului.
Cariera sa a inclus însă și episoade controversate. Barton a arbitrat semifinala SUA–Mexic din Liga Națiunilor CONCACAF din 2023, partidă în care a acordat patru cartonașe roșii și pe care a încheiat-o înainte de expirarea timpului suplimentar, după scandări homofobe venite din tribune.
Tot în 2023, Honduras a contestat vehement arbitrajul său din returul cu Mexic, după ce centralul a acordat 12 minute de prelungire. Mexic a înscris golul care a trimis partida în prelungiri în minutul 101 și s-a calificat ulterior la loviturile de departajare, iar conducerea federației din Honduras a anunțat că analizează inclusiv variante juridice.
Dincolo de nemulțumirile față de arbitraj, Deschamps a admis că Franța nu a reușit să se ridice la nivelul adversarei. Spania s-a impus cu 2-0, după golurile marcate de Mikel Oyarzabal și Pedro Porro, și s-a calificat în prima finală mondială de la triumful din 2010. Franța va disputa finala mică.