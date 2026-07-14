CNA intră pe fir după derapajul lui Radu Banciu prezentat în premieră de Mediafax. Valentin Jucan: „Suspiciuni clare de discurs rasist”

„Am văzut ce a spus Radu Banciu despre jucătorii francezi de culoare. Recunosc: m-a deranjat, și nu doar din postura de vicepreședinte al CNA – Consiliul Național al Audiovizualului”, a transmis Valentin-Alexandru Jucan.

Oficialul CNA afirmă că declarațiile depășesc limitele unei opinii sportive și pun sub semnul întrebării identitatea unor persoane exclusiv pe baza culorii pielii și a originii părinților.

„Nu vorbim de o opinie sportivă mai tăioasă, ci de fraze care neagă cuiva identitatea pe baza culorii pielii, indiferent unde s-a născut, ce cetățenie are sau ce a realizat. Limbajul folosit ridică suspiciuni clare de discurs rasist și nu se împacă cu legea audiovizualului”, a precizat Jucan.

Vicepreședintele instituției a anunțat că a cerut deja monitorizarea conținutului difuzat de iAMsport, pentru a fi stabilit dacă au fost încălcate prevederile referitoare la incitarea la ură și discriminare.

„Am dispus deja monitorizarea conținutului respectiv, ca să verificăm exact limbajul folosit și respectarea interdicției legale de incitare la ură și discriminare. Mâine subiectul intră pe ordinea de zi a Consiliului”, a transmis Valentin Jucan.

„Demnitatea umană nu se negociază în spațiul audiovizual românesc, indiferent de rasă, etnie sau naționalitate. Vom face public rezultatul analizei, cu respectarea procedurilor legale”, a adăugat vicepreședintele CNA.

Mediafax a prezentat în premieră declarațiile lui Radu Banciu

Derapajul a fost adus pentru prima dată în atenția publică de Mediafax, care a prezentat, pe 13 iulie, afirmațiile făcute de Radu Banciu în emisiunea sa de la iAMsport. Cazul a fost preluat ulterior de mai multe publicații.

În timpul emisiunii, Banciu a susținut că fotbaliștii de culoare care reprezintă naționala Franței nu ar putea fi considerați francezi, chiar dacă s-au născut în această țară și dețin cetățenia franceză.

„Ai voie să pui și negri într-o echipă, e legitim. Dar, pe de altă parte, într-adevăr, ei nu sunt francezi și nu vor fi niciodată. Oricât ar încerca să spele aparențele, nu vor reuși”, a afirmat Radu Banciu.

Acesta și-a continuat discursul, legând identitatea națională a jucătorilor de originea părinților lor.

„Nu poate să fie tatăl tău camerunez și mama ta algeriancă și tu să te pretinzi francez. Nu vei fi niciodată”, a spus jurnalistul.

Banciu a susținut, de asemenea, că el ar fi „mai francez” decât numeroși componenți ai naționalei pregătite de Didier Deschamps.

„Eu, de exemplu, sunt mai francez decât foarte mulți negri din naționala Franței. Pentru că ăia nu știu să scrie în limba franceză, nu știu să vorbească în limba franceză, nu știu cultura franceză, nu știu istoria Franței, nu știu geografia Franței. Ei nu sunt francezi”, a declarat Radu Banciu, fără să prezinte dovezi în sprijinul afirmațiilor privind educația fotbaliștilor.

Declarațiile au fost făcute în contextul scandalului internațional declanșat de fostul premier spaniol Mariano Rajoy, care afirmase înaintea semifinalei Franța–Spania de la Campionatul Mondial că formația franceză are un nivel ridicat, dar joacă „fără francezi”. Comentariile lui Rajoy au fost condamnate de oficiali francezi și spanioli drept rasiste și xenofobe.