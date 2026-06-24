Administratorul Radio Camarad, trimis în judecată. Procurorii îl acuză de promovarea ideologiei legionare și negarea Holocaustului

Potrivit procurorilor, cercetările au fost finalizate pe 23 iunie 2026, iar inculpatul, un bărbat în vârstă de 58 de ani, a fost trimis în judecată sub control judiciar. Acesta este acuzat de utilizarea în public a simbolurilor legionare, promovarea ideilor și doctrinelor fasciste și antisemite, precum și de contestarea sau minimalizarea Holocaustului prin intermediul unui sistem informatic.

Anchetatorii susțin că, în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, prin intermediul postului online Radio Camarad și al unor site-uri găzduite în afara României, ar fi fost difuzate documente, discursuri, cântece și materiale de propagandă cu caracter legionar și antisemit. De asemenea, procurorii afirmă că au fost promovate persoane asociate Mișcării Legionare și condamnate pentru crime de război, fiind prezentate mesaje care justificau sau reabilitau această organizație. Dosarul a fost deschis în urma unei sesizări formulate de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), care a transmis cazul către organele de urmărire penală.

Blocarea la conținutul considerat ilegal

În paralel, procurorul de caz a dispus blocarea accesului la conținutul considerat ilegal. Măsura a fost transmisă unui furnizor de servicii de găzduire din afara României și mai multor furnizori de streaming audio din țară, ceea ce a dus la întreruperea serviciului de transmisie live al postului. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a transmis că își menține angajamentul pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei și a promovării mișcărilor extremiste, subliniind totodată că persoana trimisă în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.