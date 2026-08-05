UK: Partidul Conservator apără desemnarea unui fost neonazist drept candidat la alegerile locale

Lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, a declarat că faptele comise de Bonehill-Paine au fost „îngrozitoare”, notează Reuters.
Cu toate acestea, lidera de partid a subliniat că acesta a renunțat la convingerile sale extremiste și este apt să ocupe o funcție într-un consiliu local, unde atribuțiile sale ar viza probleme administrative.
Ea a afirmat că fostul extremist a colaborat cu programul britanic de prevenire a radicalizării Prevent și a susținut că dorește să construiască o mișcare împotriva antisemitismului în Marea Britanie.
Kemi Badenoch a invocat și faptul că Partidul Laburist a desemnat un fost nazist drept candidat la alegerile locale din 2012, folosind acest exemplu pentru a-și susține poziția.
În ciuda eforturilor de legitimare a candidaturii, Consiliul Deputaților Evreilor Britanici și Consiliul de Conducere Evreiesc au refuzat invitația de a se întâlni cu Bonehill-Paine și au cerut Partidului Conservator să îi retragă candidatura.
Joshua Bonehill-Paine a fost condamnat în 2015 pentru hărțuire rasială împotriva Lucianei Berger, pe atunci deputată din partea Partidului Laburist.
De asemenea, el a executat o pedeapsă cu închisoarea pentru incitare la ură împotriva unei comunități evreiești din nordul Londrei.
Controversa apare pe fondul creșterii cazurilor de antisemitism în Regatul Unit, fenomen care a determinat mai multe partide să retragă candidați sau să excludă membri.
Partidul lui Nigel Farage, Reform UK a retras un candidat după apariția unei fotografii în care părea că face salutul nazist. De asemenea, Verzii și-au oprit mai mulți membri din a candida deoarece se confruntau cu acuzații de antisemitism.
Totodată, Partidul Laburist a fost criticat în 2020 de autoritatea britanică pentru egalitate pentru modul în care a gestionat plângerile privind antisemitismul în perioada în care se afla în opoziție.