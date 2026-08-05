UK: Partidul Conservator apără desemnarea unui fost neonazist drept candidat la alegerile locale

Lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, a declarat că faptele comise de Bonehill-Paine au fost „îngrozitoare”, notează Reuters.

Cu toate acestea, lidera de partid a subliniat că acesta a renunțat la convingerile sale extremiste și este apt să ocupe o funcție într-un consiliu local, unde atribuțiile sale ar viza probleme administrative.

Ea a afirmat că fostul extremist a colaborat cu programul britanic de prevenire a radicalizării Prevent și a susținut că dorește să construiască o mișcare împotriva antisemitismului în Marea Britanie.

Kemi Badenoch a invocat și faptul că Partidul Laburist a desemnat un fost nazist drept candidat la alegerile locale din 2012, folosind acest exemplu pentru a-și susține poziția.

Trecutul candidatului și reacția comunității evreiești

În ciuda eforturilor de legitimare a candidaturii, Consiliul Deputaților Evreilor Britanici și Consiliul de Conducere Evreiesc au refuzat invitația de a se întâlni cu Bonehill-Paine și au cerut Partidului Conservator să îi retragă candidatura.

Joshua Bonehill-Paine a fost condamnat în 2015 pentru hărțuire rasială împotriva Lucianei Berger, pe atunci deputată din partea Partidului Laburist.

De asemenea, el a executat o pedeapsă cu închisoarea pentru incitare la ură împotriva unei comunități evreiești din nordul Londrei.

Contextul mai larg al cazurilor de antisemitism din Marea Britanie

Controversa apare pe fondul creșterii cazurilor de antisemitism în Regatul Unit, fenomen care a determinat mai multe partide să retragă candidați sau să excludă membri.

Partidul lui Nigel Farage, Reform UK a retras un candidat după apariția unei fotografii în care părea că face salutul nazist. De asemenea, Verzii și-au oprit mai mulți membri din a candida deoarece se confruntau cu acuzații de antisemitism.

Totodată, Partidul Laburist a fost criticat în 2020 de autoritatea britanică pentru egalitate pentru modul în care a gestionat plângerile privind antisemitismul în perioada în care se afla în opoziție.