Anul 2025, cel mai „mortal” din ultimii peste 30 de ani privind atacurile antisemite la nivel mondial

Anul 2025 a fost cel mai „mortal” din ultimii peste 30 de ani, în ceea ce privește atacurile antisemite la nivel mondial, potrivit unui raport al organizației antisemite Anti-Defamation League (ADL) publicat miercuri, 29 iulie, arată AFP.

ADL a evidențiat un total de 20 de persoane ucise în atacurile din Sydney (Australia), Manchester (Regatul Unit), Washington și Boulder (Statele Unite).

„C el mai sângeros an pentru violența antisemită împotriva diasporei evreiești”

Aceste atacuri fac „anul 2025 să fie cel mai sângeros an pentru violența antisemită împotriva diasporei evreiești” de la atacul din 1994 de la Buenos Aires. Atunci au murit 85 de persoane, potrivit sursei citate.

Pe parcursul anului trecut, organizația a documentat peste 23.000 de incidente antisemite în cele șapte țări (Statele Unite, Canada, Franța, Regatul Unit, Germania, Argentina, Australia) acoperite de raportul său. Aceste țări au cele mai mari comunități evreiești din afara Israelului. Ele reprezintă peste 90% din diaspora.

În 2025, „numărul total de incidente antisemite în aceste țări a crescut cu 136%. Incidentele violente cu 97% față de 2022, anul dinaintea atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie”, relatează ADL.

„Antisemitismul e noua normalitate”

„Antisemitismul nu mai este o epidemie trecătoare. Este noua noastră normalitate”, avertizează organizația. Aceasta cere guvernelor să „înceteze să reacționeze după ce evreii au fost atacați și să înceapă să ia măsuri preventive” împotriva acestui fenomen. De asemenea, pledează pentru creșterea finanțării pentru securitate, „legi mai stricte și platforme de socializare care să își impună propriile reguli”, mai arată sursa.

Cel mai sângeros atac antisemit din 2025 a avut loc la Sydney pe 14 decembrie. Atunci, un tată și un fiu au deschis focul asupra unei mulțimi adunate pe emblematica plajă Bondi. Oamenii au fost prezenți pentru a celebra sărbătoarea evreiască Hanuka. Au fost ucise 15 persoane.

Cu două luni mai devreme, doi credincioși evrei au fost uciși în Marea Britanie. Atunci s-a produs un atac asupra unei sinagogi din Manchester, pe 2 octombrie 2025.

Numărul incidentelor din țările studiate a crescut după 7 octombrie 2023

Două atacuri antisemite au ucis, de asemenea, trei persoane în SUA în mai și iunie 2025, la Washington, D.C., și Boulder, Colorado. „În toate aceste țări, numărul incidentelor antisemite rămâne semnificativ mai mare decât nivelurile de dinainte de 7 octombrie”, se mai arată în raport.

Documentul indică, de asemenea, antisionismul ca fiind „un factor determinant într-o proporție semnificativă de incidente. Sunt precizate proporții de 48% în Regatul Unit, 45% în Statele Unite și 23% în Germania”.

În afara celor șapte țări principale studiate, organizația evidențiază și situația din Irlanda. Pe o perioadă de doar șase luni, mica comunitate evreiască a țării a raportat 143 de incidente. Comunitatea e formată din aproximativ 2.200 de persoane, conform sursei citate.