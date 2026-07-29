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Prețul petrolului crește pe fondul întețirii tensiunilor dintre SUA și Iran

Prețurile petrolului au crescut cu peste 3 dolari pe baril miercuri, în urma atacurilor comune desfășurate în Irak de Statele Unite și Arabia Saudită, precum și a interceptării rachetelor balistice iraniene îndreptate împotriva forțelor americane din Orientul Mijlociu, pe fondul scăderii stocurilor de țiței din SUA.
Prețul petrolului crește pe fondul întețirii tensiunilor dintre SUA și Iran
Daiana Rob
29 iul. 2026, 12:30, Economic
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Contractele futures pe petrolul Brent au crescut cu 3,30 dolari, adică 3,9%, ajungând la 87,39 dolari pe baril la ora 03:00 GMT, în timp ce prețul țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 3,05 dolari, adică 3,8%, ajungând la 82,31 dolari pe baril.

„Această nouă creștere survine după ce SUA au declarat că au interceptat un atac surpriză asupra trupelor americane”, au afirmat analiștii ING, potrivit Reuters.

„Arabia Saudită a interceptat drone ale unor grupări susținute de Iran în Irak, care vizau infrastructura energetică saudită”, au spus aceștia, adăugând că forțele americane și saudite au lansat atacuri asupra unor baze de armament din estul Irakului.

Ultimele evoluții temperează așteptările privind o detensionare rapidă a situației în Golful Persic, au afirmat aceștia.

Miercuri dimineață, Iordania a interceptat 5 rachete lansate din Iran. În consecință, SUA și Arabia saudită au răspuns cu atacuri asupra milițiilor pro-iraniene din Irak, demersuri care au pus capăt unei perioade de trei nopți de întrerupere a atacurilor din Orientul Mijlociu.

Stocurile de țiței din SUA au scăzut cu aproximativ 3,3 milioane de barili în săptămâna care s-a încheiat pe 24 iulie, au declarat marți surse din piață, citând date ale Institutului American al Petrolului.

Datele oficiale privind stocurile, furnizate de Administrația pentru Informații Energetice, vor fi publicate miercuri, mai târziu.

Un factor suplimentar care susține prețurile este faptul că OPEC+ va suspenda probabil creșterile producției de petrol timp de trei luni, începând din octombrie, au declarat surse pentru Reuters, după ce grupul de producători va finaliza revenirea programată la nivelul inițial al producției, în urma reducerilor voluntare.

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