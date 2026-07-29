SUA și Arabia Saudită au lovit grupări susținute de Iran în Irak. CENTCOM: Pregăteau atacuri asupra militarilor americani

Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), țintele vizate erau implicate în planificarea unor atacuri asupra militarilor americani și a infrastructurii energetice saudite.

CENTCOM a transmis într-un comunicat că operațiunea militară comună cu Arabia Saudită a avut loc pe 28 iulie, fiind vizate grupări pe care Washingtonul le descrie drept „teroriști aliniați Iranului”.

Potrivit armatei americane, aceste grupări acționau la ordinele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și pregăteau atacuri împotriva forțelor americane din regiune și asupra infrastructurii energetice a Arabiei Saudite.

Amenințări la adresa forțelor americane

CENTCOM susține că atacurile planificate împotriva militarilor americani nu au avut succes.

„Comandamentul Central al SUA și Forțele Armate ale Arabiei Saudite au efectuat lovituri de precizie în Irak, pe 28 iulie, împotriva unor teroriști aliniați Iranului, pe care Corpul Gardienilor Revoluției Islamice i-a direcționat să atace forțele americane și infrastructura energetică saudită”, se arată în comunicatul oficial.

Armata americană nu a oferit detalii privind numărul țintelor lovite, pierderile provocate sau identitatea grupărilor vizate.

Operațiunea are loc într-un context de tensiuni accentuate în Orientul Mijlociu, unde grupările susținute de Iran au fost acuzate în repetate rânduri de atacuri asupra bazelor militare americane și a infrastructurii energetice din statele aliate Washingtonului.

Deocamdată, autoritățile iraniene și cele irakiene nu au reacționat public la anunțul făcut de Comandamentul Central al SUA. Nici armata saudită nu a oferit informații suplimentare despre desfășurarea operațiunii comune.