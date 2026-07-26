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CENTCOM: SUA au redirecționat 12 nave și au imobilizat două în blocada navală impusă Iranului

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a anunțat că forțele americane au redirecționat 12 nave comerciale, au imobilizat alte două și au inspectat două petroliere în cadrul blocadei navale impuse Iranului. Instituția a publicat și imagini din operațiunea de verificare desfășurată la bordul petrolierului M/T Charminar, în Marea Arabiei.
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Maria Miron
26 iul. 2026, 03:06, Știri externe
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Într-o postare publicată duminică pe X, Comandamentul Central al SUA a transmis că blocada navală împotriva Iranului „rămâne pe deplin în vigoare”.

În cel mai recent bilanț al operațiunilor, CENTCOM a anunțat că forțele americane au redirecționat 12 nave comerciale care au încercat să încalce blocada, au imobilizat alte două care nu au respectat avertismentele și au abordat două petroliere pentru verificări.

Petrolier verificat în Marea Arabiei

Comandamentul american a precizat că, în cursul zilei de sâmbătă, militarii americani au finalizat operațiunea de verificare la bordul petrolierului M/T Charminar, care navighează sub pavilionul Insulelor Comore.

Operațiunea a avut loc în Marea Arabiei, iar după încheierea inspecției nava și-a continuat voiajul.

Comandamentul a publicat și imagini video care surprind militarii americani coborând dintr-un elicopter și urcând la bordul petrolierului.

Petrolier imobilizat în Golful Oman

De asemenea, oficialii CENTCOM au anunțat că, vineri, forțele SUA au imobilizat petrolierul M/T Lavine, sub pavilionul Mozambicului, în Golful Oman.

Potrivit armatei americane, echipajul navei a încercat în repetate rânduri să încalce blocada și a ignorat avertismentele transmise de forțele SUA. În consecință, petrolierul a fost imobilizat și „nu se mai îndreaptă spre Iran”, a precizat instituția.

Comandamentul american a transmis că forțele sale rămân „extrem de vigilente, concentrate, letale și pregătite”.

Blocada navală este una dintre măsurile prin care administrația Trump încearcă să intensifice presiunea asupra Iranului în timp ce situația de securitate din regiune continuă să se deterioreze.

Incidentele maritime din Golful Oman și Marea Roșie s-au înmulțit, iar rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au atacat obiective din Arabia Saudită, la care forțele saudite au răspuns cu lovituri asupra pozițiilor houthi.

Washingtonul susține că își va menține blocada navală și operațiunile de control asupra navelor suspectate că încearcă să încalce sancțiunile și măsurile impuse Iranului.

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