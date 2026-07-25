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Berlin: Parada Pride, anulată după ce un vehicul a intrat în mulțime

Parada Pride din Berlin a fost anulată sâmbătă seară după ce un vehicul a intrat într-un grup de persoane în zona parcului Tiergarten, din centrul capitalei germane, rănind mai mulți oameni. Poliția a declanșat o amplă operațiune și îi caută pe suspecții implicați, în timp ce victimele primesc îngrijiri medicale.
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Maria Miron
26 iul. 2026, 01:05, Știri externe
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Numeroase echipaje de poliție și de intervenție ale pompierilor au fost mobilizate sâmbătă seară în zona parcului Großer Tiergarten, unul dintre cele mai mari spații verzi din centrul Berlinului, după ce, cu puțin înainte de ora 22.00, un vehicul alb a lovit mai multe persoane.

Numeroși răniți. Ancheta este în desfășurare

Potrivit autorităților, există numeroși răniți, dintre care mai mulți sunt în stare critică. Poliția desfășoară o amplă operațiune pentru identificarea și prinderea persoanelor suspecte.

„Credem că un vehicul a intrat în parcul Tiergarten și a lovit mai multe persoane, rănindu-le”, au transmis autoritățile într-un mesaj publicat pe rețeaua X, citate de Deutsche Welle.

Organizatorii au decis anularea imediată a evenimentului, iar participanții au fost îndrumați să părăsească zona. Poliția le-a cerut oamenilor să evite împrejurimile parcului, unde intervenția este în desfășurare.

Autoritățile nu au comunicat încă numărul exact al răniților și nu au precizat dacă este vorba despre un accident sau despre un act intenționat. Ancheta este în desfășurare.

Cunoscută oficial sub numele de Christopher Street Day (CSD), parada Pride din Berlin este unul dintre cele mai mari evenimente dedicate drepturilor comunității LGBT+ din Europa.

Unul dintre cele mai mari evenimente Pride din Europa

În fiecare an, sute de mii de persoane participă la marș și la manifestările organizate în centrul capitalei germane pentru a promova toleranța, diversitatea și egalitatea în drepturi. Ediția din acest an urma să se încheie sâmbătă seara cu un spectacol în fața Porții Brandenburg, unul dintre cele mai cunoscute monumente și simboluri ale Berlinului.

Denumirea Christopher Street Day face trimitere la strada Christopher din New York, unde, în iunie 1969, revoltele izbucnite în urma unei razii a poliției într-un bar din cartierul Greenwich Village au marcat începutul mișcării moderne pentru drepturile persoanelor LGBT.

Din acest motiv, evenimentele CSD organizate anual în Germania au atât un caracter festiv, cât și unul de revendicare civică și politică.

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