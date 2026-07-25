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Băsescu, despre riscul unei crize a carburanților: „Trebuie negociat cu ucrainenii să nu se mai joace cu dronele când e vorba de interes românesc”

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, sâmbătă, la România TV, că România ar trebui să poarte discuții cu autoritățile ucrainene în contextul atacurilor cu drone care afectează infrastructura din regiune.
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Oana Antipa
25 iul. 2026, 21:51, Politic
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Atacurile recente ale dronelor ucrainene au alimentat temerile privind aprovizionarea cu carburanți și evoluția prețurilor la pompă. Băsescu a susținut că există soluții pentru asigurarea alimentării cu combustibil, însă acestea trebuie însoțite de negocieri cu partea ucraineană.

Declarația vine în contextul îngrijorărilor privind carburanții

Tema a fost abordată în cadrul unei discuții în care a fost abordată tema avertismentelor privind posibile dificultăți în aprovizionarea cu carburanți și la creșterea prețurilor la pompă.

Băsescu: „Trebuie negociat cu ucrainenii”

Întrebat despre soluțiile pe care le vede pentru depășirea situației, fostul șef al statului a declarat că dialogul cu Ucraina este esențial pentru protejarea intereselor României.

„Trebuie negociat cu ucrainenii să fie foarte atenți, să nu se mai joace cu dronele când e vorba de interes românesc.”

Declarația a fost făcută în contextul atacurilor cu drone atribuite Ucrainei, care au avut efecte asupra infrastructurii energetice și logistice din regiune și au amplificat preocupările privind piața carburanților.

În ultimele zile, autoritățile și reprezentanți ai mediului politic au discutat despre impactul pe care atacurile asupra infrastructurii energetice îl pot avea asupra aprovizionării cu combustibil și asupra prețurilor practicate la pompă.

În acest context, Traian Băsescu a apreciat că, pe lângă identificarea unor rute alternative de aprovizionare, autoritățile române ar trebui să poarte discuții directe cu partea ucraineană pentru evitarea unor incidente care ar putea afecta interesele economice și energetice ale României.

Fostul președinte nu a oferit detalii suplimentare privind modalitatea în care astfel de negocieri ar urma să fie purtate sau măsurile concrete pe care le consideră necesare.

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