Autoritățile s-au întâlnit cu benzinarii și analizează dacă prelungesc sau nu situația de criză de pe piața carburanților. Pentru adoptare este însă nevoie de un guvern plin

Aceste discuții sunt, în această fază, parte a unui proces de analiză, de coagulare a tuturor pozițiilor din partea actorilor implicați.

Mai mult, o posibilă decizie oficială de prelungire măsurii nu poate fi luată până când România nu va avea un Executiv cu puteri depline, având în vedere că trebuie adoptată printr-un act similar, deci tot printr-o ordonanță de urgență.

Responsabilii companiilor de pe piața carburanților au fost invitați, luni, la sediul Ministerului Finanțelor Publice, pentru discuții privind viitorul măsurii de instituire a situației de criză pe piața carburanților, potrivit surselor exclusive ale Mediafax. Deocamdată nu s-a creionat o poziție unanimă, iar ministrul Finanțelor le-a solicitat benzinarilor să pregătească puncte de vedere oficiale pe această temă.

Discuțiile sunt de tatonare în prezent și încă se analizează dacă situația din piața carburanților impune prelungirea ordonanței de urgență, adoptată pentru a atenua efectele în lanț pe piața carburanților ale escaladării tensiunilor Orientul Mijlociu.

Prin acestă ordonanța de urgență s-a declarat situația de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 și s-a instituit un pachet de măsuri pentru protejarea cetățenilor și economiei.

Ordonanța de Urgență a fost adoptată pe 26 martie, este în vigoare înca 20 de zile, iar perioada de aplicare a acestor soluții poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult trei luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.

Aceste măsuri pot fi prelungite doar printr-o nouă ordonanță de urgență, astfel că nu poate fi adoptată de un guvern intermediar, ci doar de un guvern cu puteri depline.

De amintit că românii nu au fost impresionați de criza combustibilului de la nivel mondial, declarată chiar prin ordonanță de urgență la nivel național, după escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, implicit blocarea Strâmtorii Ormuz și explozia prețurilor la pompă, așa cum arată cele mai recente date privind consumul de carburant în primele trei luni ale anului, care includ momentul declanșării războiului din Iran, furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) la solicitarea reporterului Mediafax.

Măsurile incluse în OUG în vigoare

Ordonanța de urgență în vigoare a stabilit, în principal, următoarele măsuri:

Se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic. Excepție fac exporturile și livrările intra-comunitare. Măsura are în vederea descurajarea unui posibil comportamentul inadecvat al operatorilor economici şi al unor potențiale tendințe de speculă, care ar conduce la creșteri nejustificate de preț la aceste produse. Valoarea medie anuală a adaosului comercial pentru anul 2025, precum și calculul care a determinat valoarea, se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Modalitatea de comunicare se stabilește prin ordin al președintelui ANAF emis în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. În termen de 5 zile de la data publicării ordinului președintelui ANAF, operatorii economici comunică valoarea medie anuală a adaosului comercial.

În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării

Se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție. Aplicarea acestei măsuri conduce la evitarea riscului ca operatorii economici să întâmpine dificultăți în asigurarea simultană a volumelor necesare de carburanți și a respectării cerințelor privind conținutul de biocarburant, fapt care ar conduce la disfuncționalități în aprovizionarea pieței interne.

Pentru a asigura necesarul intern de consum, exportul de motorină și țiței se va efectua doar după obținerea acordului ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort. Mai exact, pe durata situației de criză încheierea și/sau executarea contractelor de export și/sau de livrare intracomunitară de motorină si țiței se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei. Obținerea unui acord prealabil pentru realizarea exporturilor/vânzărilor intracomunitare de motorină si țiței este determinată de existența unui dezechilibru structural la nivelul pieței naționale a produselor petroliere, caracterizat printr-un excedent de benzină și un deficit de motorină. Această condiție va fi ulterior reglementată printr-o procedură de emitere a acordului respectiv prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului și ministrului energiei.

Exporturile realizate fără avizele necesare vor fi sancționate cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și cu măsura complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții.

Ordonanța de Urgență conține și unele modificări privind piața gazelor naturale. Scopul acestora este de:

Eliminare a ambiguităților juridice și a riscului de interpretare neunitară;

Asigurarea delimitării corecte a atribuțiilor instituțiilor publice;

Evitarea unor disfuncționalități în implementarea mecanismului de alocare a gazelor naturale;

Prevenirea apariției unor dezechilibre între participanții la piață;

Reducerea riscului de litigii generate de aplicarea neclară a prevederilor legale.

Potrivit Executivului, în lipsa acestor intervenții legislative, ar fi existat riscuri privind asigurarea continuității în aprovizionarea consumatorilor și blocaje operaționale în piața gazelor naturale.

Principalele modificări cu privire la gazele naturale sunt:

Instituirea unui mecanism clar de repartizare proporțională a cantităților disponibile, în funcție de consumul estimat al clienților fiecărui furnizor;

Introducerea unor prevederi detaliate privind defalcarea cantităților pe categorii de consum;

Stabilirea unor reguli explicite de calcul, inclusiv: determinarea stocurilor minime, calculul diferențelor între consumul estimat și cantitățile alocate, recalcularea cantităților în funcție de evoluția consumului;

Reglementarea unui mecanism de recalculare și ajustare periodică, pe baza datelor transmise de operatorii din piață;

Instituirea unor obligații privind transmiterea și actualizarea datelor între producători, furnizori și autoritățile competente.

Actul normativ adoptat de Guvern a instituit și un mecanism de verificare a aplicării acestor prevederi de către instituțiile statului, iar, în cazul constatării încălcării măsurilor, un set de contravenții care vor fi puse în aplicare. Astfel, pentru punerea în aplicare a ordonanței de urgență, operatorii economici, persoane fizice sau juridice, au obligația de a transmite lunar Consiliului Concurenței, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului Energiei, în cel mult 20 zile calendaristice de la încheierea lunii de raportare, rapoarte privind modul de aplicare a prevederilor atului normativ, inclusiv date și informații referitoare la prețurile practicate.

La nivelul Guvernului, grupul de lucru constituit în scopul identificării și promovării soluțiilor de protecție a cetățenilor și economiei în contextul crizei carburanților va continua să monitorizeze situația internațională și să propună noi măsuri adaptate conjuncturii globale”.