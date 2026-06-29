Motorina s-ar putea scumpi din nou de la 1 iulie / Expiră reducerea accizei acordată de Guvern

Facilitatea la motorină a fost introdusă prin Ordonanța de Urgență nr. 24/2026, adoptată în contextul creșterii accelerate a prețurilor la carburanți.

Actul normativ a redus acciza la motorina standard cu 30 de bani pe litru, ceea ce s-a tradus într-o ieftinire la pompă de aproximativ 36 de bani pe litru, după includerea TVA.

Măsura este valabilă până la 30 iunie 2026.

Prețul final depinde, însă,m de mai multe variabile

În lipsa unei noi decizii a Executivului, acciza va reveni automat la nivelul anterior, iar prețul motorinei ar putea crește cu aproximativ 36 de bani pe litru încă din prima zi a lunii iulie. Specialiștii atrag însă atenția că prețul final la pompă depinde și de evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului, de cursul de schimb și de politica comercială a companiilor petroliere.

Măsura de reducere a accizei a fost adoptată în luna aprilie pentru a limita impactul scumpirilor asupra transportatorilor, agricultorilor și populației, într-un context marcat de tensiunile de pe piața internațională a petrolului.

A fost solicitată o prelungire a facilității

În paralel, Guvernul a introdus și alte măsuri temporare, inclusiv limitarea frecvenței modificării prețurilor la pompă și plafonarea adaosului comercial.

Organizațiile din domeniul transporturilor au solicitat deja prelungirea facilității, avertizând că o eventuală scumpire a motorinei se va reflecta în costurile de transport și, ulterior, în prețurile bunurilor și serviciilor.

Reprezentanții Federației Operatorilor Români de Transport estimează că, fără intervenția Guvernului, prețul motorinei ar putea reveni în apropierea pragului de 10 lei pe litru.

Până în prezent, Executivul nu a anunțat dacă va prelungi reducerea accizei după 30 iunie, iar în actualul context politic o decizie este așteptată după instalarea noului Guvern.