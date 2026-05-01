Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară

Șoferii care aleg să meargă spre litoral pe Autostrada Soarelui A2 plătesc mai mult pentru alimentare. În stațiile de carburant de pe traseu, motorina ajunge la 9,67-9,79 lei/litru, peste media întâlnită în numeroase zone urbane.

Diferențele apar frecvent în perioadele aglomerate, când traficul spre mare crește considerabil.

Cluj-Napoca, cele mai mici prețuri la motorină

La polul opus, unul dintre cele mai mici prețuri raportate este în Cluj-Napoca, unde motorina se vinde cu aproximativ 9,27 lei/litru.

Diferența de aproximativ 40 de bani pe litru poate deveni relevantă pentru șoferii care alimentează înainte de drumuri lungi.

Situația din județul Constanța

În Constanța, motorina are un preț minim de aproximativ 9,58 lei/litru, mai redus decât pe autostradă, dar peste nivelul înregistrat în unele orașe din vestul și centrul țării.

În Mangalia motorina se comercializează la Rompetrol cu aproximativ 9,71 lei/litru, unul dintre cele mai ridicate tarife întâlnite pe litoral în această perioadă. La Petrom motorina costă 9,58 lei/litru.