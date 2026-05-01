Prima pagină » Social » Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară

Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară

Prețurile la carburanți diferă semnificativ în funcție de zonă înainte de minivacanță. Motorina se vinde cu 9,67-9,79 lei/litru în benzinăriile de pe Autostrada Soarelui, mai scump decât în multe orașe din România, unde tarifele sunt mai mici.
Motorina, mai scumpă pe drumul spre mare: șoferii plătesc mai mult pe Autostrada Soarelui decât în alte orașe din țară
Galerie Foto 6
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Oana Zvobodă
01 mai 2026, 11:31, Social

Șoferii care aleg să meargă spre litoral pe Autostrada Soarelui A2 plătesc mai mult pentru alimentare. În stațiile de carburant de pe traseu, motorina ajunge la 9,67-9,79 lei/litru, peste media întâlnită în numeroase zone urbane.

Vezi galeria foto
6 poze

Diferențele apar frecvent în perioadele aglomerate, când traficul spre mare crește considerabil.

Cluj-Napoca, cele mai mici prețuri la motorină

La polul opus, unul dintre cele mai mici prețuri raportate este în Cluj-Napoca, unde motorina se vinde cu aproximativ 9,27 lei/litru.

Diferența de aproximativ 40 de bani pe litru poate deveni relevantă pentru șoferii care alimentează înainte de drumuri lungi.

Situația din județul Constanța

În Constanța, motorina are un preț minim de aproximativ 9,58 lei/litru, mai redus decât pe autostradă, dar peste nivelul înregistrat în unele orașe din vestul și centrul țării.

În Mangalia motorina se comercializează la Rompetrol cu aproximativ 9,71 lei/litru, unul dintre cele mai ridicate tarife întâlnite pe litoral în această perioadă. La Petrom motorina costă 9,58 lei/litru.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor