Cea mai ieftină benzină și motorină astăzi în România: unde găsești cele mai mici prețuri la pompă

Cea mai ieftină benzină poate fi cumpărată cu 8,70 lei/litru, iar cea mai ieftină motorină costă 9,55 lei/litru, ambele la aceeași stație din Eforie Nord. Județul Constanța este cel mai avantajos punct de alimentare din țară pentru ambele tipuri de carburanți la acestă oră.

Județul Constanța se află la minimul național, în timp ce în mare parte din țară prețurile minime se grupează puțin mai sus. În Cluj și Iași, valorile minime din județ sunt de 8,72 lei/litru pentru benzină și 9,58 lei/litru pentru motorină. Oferta minima din aceste județe este cu 2 bani/litru mai mică la benzină și cu 3 bani/litru mai mică la motorină față de nivelul minim întâlnit în multe alte județe.

Cele mai mici prețuri din principalele orașe ale țării

București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța au un prag minim la acestă oră de 8,72 lei/litru la benzină și 9,58 lei/litru la motorină.

Totuși prețurile pentru carburanți rămân în toată țara mult peste media din primele luni ale anului ( înainte de începutul războiului din Orientul Mijlociu), dar și a anilor trecuți.

Pentru 2026, prețul mediu anual este de 8,21 lei/litru la benzină și 8,66 lei/litru la motorină. Raportat la aceste medii, cel mai mic preț găsit astăzi este totuși mai ridicat: cu 49 de bani/litru peste media anuală la benzină și cu 89 de bani/litru peste media anuală la motorină. Comparativ cu 2025, când media era de 7,32 lei/litru la benzină și 7,55 lei/litru la motorină, diferențele sunt și mai mari.

Seria statistică din ultimii ani arată clar că nivelul actual al carburanților rămâne ridicat față de perioadele anterioare. De exemplu, în 2024 mediile anuale au fost de 7,13 lei/litru la benzină și 7,30 lei/litru la motorină, iar în 2023 de 6,75 lei/litru, respectiv 7,18 lei/litru.