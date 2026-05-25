Prețuri plafonate la carburanți în Polonia. Șoferii din țările vecine vin să alimenteze mai ieftin

Potrivit economiștilor de la PKO Bank Polski SA, tot mai mulți șoferi din statele vecine traversează frontiera pentru a alimenta la benzinăriile poloneze, unde combustibilul este considerabil mai ieftin decât în alte țări europene, scrie Bloomberg.

Datele publicate luni arată că vânzările de combustibil din Polonia au crescut cu 13,4% în aprilie comparativ cu luna martie.

În același timp, tranzacțiile efectuate cu cardurile personale la benzinării au rămas aproape neschimbate, ceea ce indică faptul că majorarea consumului nu vine din partea populației locale.

Economiștii conduși de Piotr Bujak susțin că această creștere a fost alimentată, cel mai probabil, de cererea venită din partea companiilor și a cetățenilor străini care profită de prețurile reduse la pompă.

Prețuri plafonate la carburanți în Polonia după reducerea taxelor

Autoritățile poloneze au introdus de la începutul lunii aprilie un pachet de măsuri destinat protejării consumatorilor de efectele conflictului din Iran asupra pieței energetice.

Printre acestea se numără reducerea taxelor aplicate carburanților și plafonarea zilnică a prețurilor la pompă.

Ministrul polonez de Finanțe, Andrzej Domanski, a declarat că există șanse mari ca programul să fie prelungit și în perioada următoare, în contextul presiunilor economice generate de volatilitatea pieței internaționale a petrolului.

Programul de sprijin implică însă costuri importante pentru bugetul de stat. Conform estimărilor oficiale, măsurile costă aproximativ 1,6 miliarde de zloți pe lună, echivalentul a circa 380 de milioane de euro.

Unele dintre cele mai mici tarife din UE

Conform celor mai recente date ale Comisiei Europene, un litru de benzină Eurosuper 95 costa în medie 1,49 euro săptămâna trecută în Polonia. Acesta este unul dintre cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, fiind depășit doar de Malta.

Compania Orlen SA, cel mai mare retailer de combustibil din Polonia, a transmis că fluxul suplimentar de clienți străini nu a avut un impact major asupra activității sale comerciale până în acest moment.

Reprezentanții companiei au anunțat că vor prezenta o analiză mai detaliată după publicarea rezultatelor financiare din primul trimestru, programată pentru 28 mai.

Specialiștii avertizează însă că menținerea unor prețuri plafonate la carburanți în Polonia pe termen lung poate pune presiune suplimentară pe bugetul public și poate influența piața regională a combustibililor.