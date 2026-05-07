INS: Cifra de afaceri din comerțul cu carburanți a crescut cu 33% în martie

Cifra de afaceri din comerțul cu carburanți a crescut în luna martie 2026, comparativ cu luna anterioară, cu 33,2%, arată datele publicate joi de INS.
Cosmin Pirv
07 mai 2026, 10:00

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi
motociclete, în luna martie 2026, comparativ cu luna precedentă, a crescut, ca serie brută, cu
18,6%.

Au fost creșteri înregistrate la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în
magazine specializate (+33,2%), vânzările de produse nealimentare (+19,9%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+10,2%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, indicatorul a crescut cu 2,6%.

Comparativ cu martie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a înregistrat o scădere cu 2,3%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-6,3%) și la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,4%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a crescut cu 11,2%.

Ca serie ajustată, indicatorul a înregistrat o scădere cu 3,2%.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, ca serie brută, în primele trei luni ale anului, , comparativ cu perioada similară din 2025, a înregistrat o scădere cu 5,8%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-9,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,7%) și la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,5%).

Ca serie ajustată, volumul cifrei de afaceri din comerţ a scăzut cu 5%.

