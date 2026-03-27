Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară

Afacerile din comerțul cu ridicata s-au prăbușit în prima lună a acestui an. Potrivit datelor INS, față de decembrie 2025, cifra de afaceri în comerțul cu ridicata a scăzut cu peste 23%.
Sursa foto: X
Cosmin Pirv
27 mart. 2026, 09:47, Economic

Cifra de afaceri din comerţul cu ridicată, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, ca serie brută, în luna ianuarie 2026, comparativ cu luna precedentă, a scăzut cu 23,1%.

S-a înregistrat scăderi la comerţul cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri (-47,9%), comerţul cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii (-35,6%), comerţul cu ridicata nespecializat (-28,4%), activităţile de intermediere în comerţul cu ridicata (-24,9%), comerţul cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-23,5%), comerţul cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-23,3%), comerţul cu ridicată al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-12,8%) și la comerţul cu ridicata specializat al altor produse (-12,0%).

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri în aceste sectoare a scăzut cu 4,7%.

Comparativ cu luna ianuarie 2025, în prima lună a acestui an, cifra de afaceri din comerţul cu ridicata a scăzut cu 2,8% ca serie brută și cu 0,5% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate.

Recomandarea video

