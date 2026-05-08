Mai puțini turiști cazați în România în primul trimestru din 2026

Numărul de turiști cazați în hoteluri, pensiuni, apartamente și camere de închiriat din România a scăzut în primele trei luni ale anului 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, arată datele INS.
Cosmin Pirv
08 mai 2026, 09:36, Economic

În luna martie 2026, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente și camere de închiriat), au ajuns la 779.100 persoane, în scădere cu 6,3% faţă de cele din luna martie 2025. Turiștii români au reprezentat 78,3%, iar cei străini 21,7%.

Înnoptările înregistrate au ajuns la 1.438.500, în scădere cu 8,6% faţă de cele din luna martie 2025.

Durata medie a şederii în luna martie 2026 a fost de 1,8 zile la turiştii români și de 2,1 zile la cei străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna martie 2026, a fost de 19,4%.

Cei mai mulți turiști străini provin din Italia

În primul trimestru al anului, au fost înregistrate 2.352.400 de sosiri, în scădere cu 5,8% faţă de perioada similară din 2025. Românii au reprezentat 80,5%, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 19,5%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică au însumat 4.452.600, în scădere cu 6,7% faţă de cele din primul trimestru din 2025.

Durata medie a şederii a fost de 1,8 zile la turiştii români și de 2,2 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 20,8%, în scădere cu 2,5 puncte procentuale.

Cei mai mulțu turiști au fost înregistrați în Bucureşti (413.400), Braşov (307.200) și Prahova (130.800).

Dintre turiștii străini, cei mai mulți au provenit din Italia (51.600), Germania (38.500) și Regatul Unit (33.800).

