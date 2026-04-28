INS: Managerii din comerț estimează creșteri accentuate de prețuri în următoarele trei luni

Potrivit anchetei realizate de INS în luna aprilie, managerii din industria prelucrătoare estimează pentru următoarele trei luni o relativă stabilitate a volumului producției.

În ceea ce privește numărul de salariați, se estimeazӑ o scădere moderată, iar prețurile produselor industriale sunt așteptate să crească, tendință indicată printr-un sold conjunctural de 39%.

Conform estimărilor, se prognozează tendință de creștere a volumului producției din sectorul construcții și o relativă stabilitate a numărului de salariați. Managerii se așteaptӑ ca prețurile lucrărilor de construcții să înregistreze dinamică accentuată, reflectată printr-un sold

conjunctural de 51%.

Managerii din sectorul comerț cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni o scădere moderată a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind -7%. În ceea ce privește forța de muncă, angajatorii anticipează o tendință de relativă stabilitate a numărului de salariați. De asemenea, majorӑri de preţuri sunt estimate de 55% dintre respondenți, iar scăderi de doar 6%, soldul conjunctural de 49% indicând creștere accentuată.

În domeniul serviciilor, managerii estimează o relativă stabilitate a cererii de servicii pentru următoarele trei luni. Se estimează o relativă stabilitate a numărului de salariați și se anticipeazӑ cӑ prețurile de vânzare sau de facturare ale prestațiilor vor urma să crească, tendință reflectată printr-un sold conjunctural de 30%.