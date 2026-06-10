Surse Reuters: Premierul Indiei și Trump ar putea avea discuții bilaterale în marja summitului G7. Două subiecte cheie, pe agendă

Premierul indian Narendra Modi și președintele SUA, Donald Trump, vor avea probabil discuții bilaterale în marja summitului G7 de săptămâna viitoare în Franța. O sursă din guvernul indian a declarat pentru Reuters că subiectele cheie din cadrul discuțiilor vor fi comerțul și vizele.

„Se așteaptă ca prim-ministrul să poarte discuții privind relațiile comerciale, cooperarea în domeniul energetic și, de asemenea, să abordeze problema vizelor H-1B”, a dezvăluit sursa pentru Reuters.

O posibilă întâlnire între cei doi lideri ar avea loc într-un moment complicat al relațiilor dintre New Delhi și Washington, care au fost tensionate de tarifele impuse de SUA asupra mărfurilor indiene.

Washingtonul a propus și o altă taxă de 12,5% asupra importurilor din India și din alte câteva țări, invocând utilizarea muncii forțate, acuzație pe care India a respins-o vehement.

Pe de altă parte, India insistă pentru un tratament tarifar preferențial din partea SUA, ca parte a negocierilor privind un acord comercial provizoriu.

Summitul G7 va avea loc în perioada 15-17 iunie în orașul francez Evian-les-Bains, la care vor participa lideri ai principalelor economii mondiale, inclusiv Trump, alături de alte delegații de nivel înalt din țări precum India.