Liderii G7 se reunesc în Franța, după ce SUA și Iranul au anunțat un acord pentru încheierea războiului

Summitul G7, care are loc în perioada 15-17 iunie, va avea ca temă centrală acordul preliminar anunțat de Statele Unite și Iran. Pe agenda reuniunii se mai află războiul din Ucraina, dezechilibrele economice globale și reducerea dependenței de China pentru aprovizionarea cu minerale critice, scrie Reuters.

Președintele american Donald Trump este așteptat luni la stațiunea Evian-les-Bains. Reuniunea are loc într-un moment în care mai mulți lideri privesc cu prudență politica externă a Statelor Unite. Oficialii francezi s-au declarat însă mulțumiți că au obținut participarea lui Trump, după ce acesta a plecat mai devreme de la summitul G7 de anul trecut, organizat în Canada.

În timpul summitului, Trump urmează să se întâlnească și cu lideri din Orientul Mijlociu. El va participa, de asemenea, la o sesiune de lucru cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Acordul dintre SUA și Iran

Liderii G7 vor încerca să afle detaliile acordului preliminar dintre Statele Unite și Iran. Un memorandum de înțelegere ar urma să fie semnat oficial vineri, în Elveția.

Trump a declarat că Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol și gaze, se va redeschide vineri. Liderul american a mai spus că a ordonat ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene.

Secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului a transmis că războiul și operațiunile militare de pe toate fronturile, inclusiv din Liban, se vor încheia definitiv de luni seară.

Viceministrul iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, a declarat că un acord mai amplu va fi negociat în timpul unui armistițiu de 60 de zile.

Zelenski caută sprijin militar suplimentar

Întâlnirea dintre Trump și Zelenski este programată marți și are loc într-un moment în care ofensiva Rusiei în Ucraina a încetinit, iar Kievul încearcă să obțină mai mult sprijin militar din partea aliaților.

Totuși, sprijinul american suplimentar ar putea fi greu de obținut, în condițiile în care Trump este concentrat pe încheierea conflictului cu Iranul, care i-a afectat susținerea pe plan intern.

Pentru Emmanuel Macron, summitul G7 este unul dintre cele mai importante momente diplomatice ale celui de-al doilea și ultim mandat, care se încheie anul viitor.

Președintele francez a încercat să folosească președinția G7 pentru a promova discuții despre dezechilibrele economice globale, o temă importantă și pentru Statele Unite.