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Mark Rutte condamnă căderea unei rachete rusești în Polonia: „Suntem solidari cu Polonia”. Șeful NATO denunță și atacul masiv asupra Ucrainei

Șeful NATO, Mark Rutte, a condamnat căderea unei rachete rusești pe teritoriul Poloniei din noaptea de 30 iulie, dar și atacul masiv asupra Ucrainei.
Mark Rutte condamnă căderea unei rachete rusești în Polonia: „Suntem solidari cu Polonia”. Șeful NATO denunță și atacul masiv asupra Ucrainei
Sursa foto: Dursun Aydemir / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Maria Nițu
30 iul. 2026, 22:27, Știri externe
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Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat joi căderea unei rachete rusești pe teritoriul Poloniei și atacul aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 30 iulie.

După respectivul incident, șeful Alianței Nord-Atlantice a discutat telefonic cu premierul polonez Donald Tusk despre situația de securitate din regiune.

Potrivit agenției Ukrinform, Mark Rutte a anunțat pe platforma X că a vorbit cu Donald Tusk după ce o rachetă rusească a încălcat spațiul aerian al Poloniei și s-a prăbușit pe teritoriul țării.

Despre încălcarea spațiului aerian polonez de către racheta rusească, Mark Rutte a precizat că, pe durata atacului, Polonia și alți aliați NATO și-au activat sistemele de apărare aeriană.

„Suntem solidari cu Polonia și vom continua să ne consolidăm pregătirea pentru a ne apăra împotriva oricărei amenințări, inclusiv a atacurilor cu rachete”, a transmis secretarul general al NATO.

Mark Rutte a spus că impactul rachetei rusești în voievodatul Lublin este o consecință a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. El a calificat incidentul drept încă o acțiune iresponsabilă a Moscovei.

„Acest incident reprezintă încă un act iresponsabil al Rusiei și o consecință periculoasă a războiului pe care îl duce împotriva Ucrainei. Condamn atacurile mortale de aseară din întreaga Ucraină”, a declarat șeful NATO.

Acesta a dat asigurări că NATO va continua să sprijine Ucraina în fața agresiunii ruse.

„Angajamentul nostru este de neclintit”, a subliniat Mark Rutte.

Rusia a lansat în noaptea de 30 iulie un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Ucraina. În urma bombardamentelor, cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, iar peste 50 au fost rănite.

La rândul său, premierul Poloniei, Donald Tusk, a confirmat că, în timpul atacului, o rachetă de croazieră rusească de tip Kh-101 a încălcat spațiul aerian polonez și s-a prăbușit la aproximativ 50 de kilometri de orașul Lublin.

Incidentul a determinat autoritățile poloneze și structurile NATO să activeze măsurile de monitorizare și apărare, din cauza atacurilor rusești din apropierea granițelor Alianței.

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