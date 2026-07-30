România rămâne în centrul apărării flancului estic. Spania trimite avioane F-18 și 200 de militari la baza Mihail Kogălniceanu

În cadrul noii misiuni de apărare aeriană, Spania va disloca la baza aeriană Mihail Kogălniceanu șapte avioane de luptă F-18, aproximativ 200 de militari, un avion-cisternă și trei elicoptere, în timp ce detașamentul românesc care a participat la misiunea din Lituania își încheie mandatul.

România își încheie misiunea din statele baltice

Comandamentul Aerian Aliat al NATO (AIRCOM) a anunțat că detașamentele aeriene din Italia, Spania și Turcia vor prelua noile misiuni de apărare aeriană pe flancul estic al Alianței.

În acest context, Forțele Aeriene Române, care au participat alături de Franța la misiunea NATO din Lituania începând din martie 2026, își încheie rotația, urmând să fie înlocuite de un contingent italian format din patru avioane Eurofighter Typhoon și peste 100 de militari.

Spania își consolidează prezența militară în România

În paralel, Forțele Aeriene și Spațiale ale Spaniei vor fi dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, unde vor desfășura una dintre cele mai importante contribuții ale actualei rotații NATO.

Contingentul spaniol va include: șapte avioane de luptă F-18 Hornet, aproximativ 200 de militari, un avion A400M pentru realimentare în aer și trei elicoptere NH-90, care vor fi utilizate în etapa finală a misiuni pentru operațiuni de combatere a sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS).

Misiunea are rolul de a întări apărarea flancului estic și de a răspunde noilor provocări de securitate.

NATO trece de la poliție aeriană la apărare aeriană integrată

Noua rotație marchează și o schimbare de concept. Misiunea tradițională de „Air Policing” este înlocuită cu o misiune mai amplă de „Air Defence”, integrată în sistemul NATO de apărare aeriană și antirachetă (Integrated Air and Missile Defence – IAMD).

Spre deosebire de poliția aeriană, axată în principal pe interceptarea aeronavelor care încalcă spațiul aerian aliat, noul concept urmărește protejarea teritoriului NATO împotriva unei game mai largi de amenințări, inclusiv drone, rachete de croazieră și rachete balistice.

România, un pilon al securității regionale

Prin găzduirea noului detașament spaniol la baza Mihail Kogălniceanu și prin participarea constantă a Forțelor Aeriene Române la misiunile NATO, România își menține statutul de unul dintre principalii piloni ai apărării colective pe flancul estic al Alianței.

Prezența militară aliată la Marea Neagră s-a consolidat în ultimii ani pe fondul deteriorării mediului de securitate din regiune, iar baza de la Mihail Kogălniceanu a devenit unul dintre cele mai importante puncte de sprijin ale NATO în sud-estul Europei.