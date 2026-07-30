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Parazitul care îi sperie pe americani: restaurantele pierd clienți, iar salata se scumpește

Un focar de infecții cu parazitul intestinal Cyclospora, asociat salatei iceberg mărunțite, afectează restaurantele din Statele Unite. În același timp, prețurile la salată au crescut puternic din cauza vremii nefavorabile, iar mulți clienți evită preparatele care o conțin.
Parazitul care îi sperie pe americani: restaurantele pierd clienți, iar salata se scumpește
Maria Miron
30 iul. 2026, 17:21, Știrile zilei
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Autoritățile sanitare din Statele Unite investighează un focar de ciclozporiază care a îmbolnăvit mii de persoane. Potrivit Associated Press, ancheta a indicat drept posibilă sursă salata iceberg mărunțită servită în restaurantele Taco Bell, unul dintre cele mai mari lanțuri de fast-food din SUA. Compania a retras produsul din toate restaurantele sale, iar furnizorul de salată a rechemat loturile suspecte de contaminare.

Cyclospora cayetanensis este un parazit microscopic care provoacă o infecție intestinală, numită ciclosporiază. Boala se manifestă prin diaree, crampe abdominale, greață, oboseală și, uneori, febră. Parazitul se transmite prin alimente sau apă contaminate.

Restaurantele pierd clienți

Lanțul Taco Bell este unul dintre cele mai afectate. Compania-mamă, Yum Brands, a anunțat că vânzările au scăzut cu 2% în perioada iulie-septembrie, după ce în trimestrul precedent crescuseră cu 7%.

Efectele se resimt însă și în cazul altor lanțuri de restaurante care nu au fost menționate în ancheta autorităților. Chipotle Mexican Grill, un important lanț american de restaurante, a anunțat că se așteaptă la vânzări mai mici decât estimase inițial, deoarece tot mai mulți clienți evită preparatele care conțin salată.

Salata se scumpise deja

Focarul de infecții s-a suprapus unui an dificil pentru cultivatorii de salată din Statele Unite. Temperaturile neobișnuit de ridicate din Arizona, unul dintre principalele state producătoare, au afectat recoltele și au redus oferta.

Potrivit datelor oficiale, americanii au plătit în medie cu 33% mai mult pentru salata proaspătă decât în aceeași perioadă a anului trecut. La scumpiri au contribuit și costurile mai mari de transport și refrigerare.

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