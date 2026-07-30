Barometru Avangarde. Aproape jumătate dintre români cred că ar trebui organizate alegeri anticipate. UE, în fața SUA privind securitatea României

Aproape jumătate dintre români consideră că România ar trebui să organizeze alegeri parlamentare anticipate, arată cel mai recent Barometru de opinie realizat la nivel național de Avangarde.

Sondajul publicat joi arată, totodată, că cei mai mulți respondenți își doresc ca România să păstreze un echilibru între Uniunea Europeană și Statele Unite în ceea ce privește relațiile de apărare și securitate, deși UE se clasează peste SUA, ca și procent, referitor la asigurarea protecției.

Potrivit cercetării sociologice, 49% dintre respondenți susțin organizarea de alegeri anticipate, în timp ce 39% se declară împotriva unei astfel de soluții. Alți 12% au spus că nu știu sau nu au dorit să răspundă.

Ultimele rezultate vin în contextul în care Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură, depusă de PSD și AUR și adoptată pe 5 mai. De atunci, PSD, cel mai mare partid din Parlament, nu a reușit să formeze o nouă majoritate guvernamentală, iar președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a declarat în mai multe rânduri că nu poate strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui nou Guvern.

În mod normal, următoarele alegeri parlamentare ar trebui să aibă loc în decembrie 2028, după scrutinul organizat în decembrie 2024.

Referitor la preferințele electorale are românilor din ultimele luni, care ar putea să se manifeste în cazul unor alegeri anticipate, acestea s-au modificat semnificativ față de rezultatul alegerilor parlamentare din 2024.

Conform unui sondaj IRES publicat în luna iulie, opt din zece români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar peste nouă din zece spun că țara traversează o criză politică.

Cercetarea indică, totodată, că partidul AUR ar câștiga alegerile parlamentare dacă acestea ar fi organizate în cel mai scurt timp. Partidul ar obține 40% din voturile celor care declară o opțiune electorală. PSD se situează pe locul al doilea, cu 21%, urmat de PNL cu 17% și USR cu 10%.

Sondajul a fost realizat în perioada 29 iunie – 2 iulie 2026.

Barometrul Avangarde surprinde și preferințele românilor în ceea ce privește direcția politicii externe și de securitate. Cei mai mulți dintre respondenți, 51%, consideră că România ar trebui să mențină un echilibru între relațiile cu Uniunea Europeană și cele cu Statele Unite.

În același timp, 23% dintre participanții la sondaj spun că România ar trebui să acorde prioritate relațiilor de apărare și securitate cu Uniunea Europeană, în timp ce 18% cred că parteneriatul cu Statele Unite ar trebui să fie principalul obiectiv. Restul respondenților nu au exprimat o opțiune clară.

Barometrul Avangarde a fost realizat telefonic în perioada 22-27 iulie 2026, pe un eșantion de 1.050 de respondenți. Marja de eroare declarată este de plus/minus 3%.