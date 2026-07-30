Apele Române: Debitul Dunării se apropie de minimul istoric din 1985. Restricțiile pentru irigații se mențin la Călărași–Cernavodă

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, că România traversează „una dintre cele mai dificile perioade hidrologice din ultimele decenii”, în condițiile în care debitul Dunării continuă să scadă, iar în bazinul superior al fluviului nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare.

„Debitul Dunării la intrarea în țară (Baziaș) este astăzi de 1.600 mc/s, iar prognoza Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor indică o scădere până la aproximativ 1.500 mc/s în jurul datei de 6 august. Aceste valori sunt de aproape trei ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie (4.750 mc/s) și se apropie de minimul istoric înregistrat în anul 1985, când debitul Dunării a fost de 1.400 mc/s”, anunță Apele Române.

Al doilea reactor de la Cernavodă nu se mai oprește

Totodată, instituția menționează că Societatea Națională Nuclearelectrica a informat Dispeceratul Central al Administrației Naționale „Apele Române” că „Unitatea 2 va rămâne conectată la Sistemul Energetic Național, întrucât parametrii de operare permit funcționarea în condiții de siguranță”.

„Pe sectorul Călărași–Cernavodă se mențin restricțiile de treapta a III-a pentru irigații, ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse sau în anumite intervale orare”, mai transmite Administrația Națională „Apele Române”.

Seceta hidrologică afectează în continuare mai multe regiuni ale țării, inclusiv Crișana, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde sunt înregistrate sectoare de râuri cu debite foarte reduse sau chiar fenomene de secare.

Administrația Națională „Apele Române” a subliniat că „nu există restricții pentru alimentarea cu apă a populației”. Gradul de umplere al principalelor 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%, nivel considerat suficient pentru asigurarea alimentării cu apă în sistem centralizat.