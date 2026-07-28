Scenariu îngrijorător privind debitul Dunării. Este de trei ori mai puțin decât media multianuală a lunii iulie

Potrivit prognozei realizate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, Dunărea se situează astăzi la un debit de 1650 mc/s și va ajunge la începutul lui august în jurul valorii de 1600 mc/s.

Debitul din prezent este de trei ori mai puțin decât media multianuală a lunii iulie (4750 mc/s).

Situația actuală, similară cu cea din 2005

Situația este similară cu cea din anul 2005, când „Dunărea atingea debitul de 1650 mc/s. În data de 4 august, debitele Dunării vor ajunge la intrarea în țară în jurul valorii de 1500 mc/s, conform prognozei INHGA. Cel mai mic debit înregistrat de Dunăre a fost în anul 1985, când aceasta avea la intrarea în țară 1400 mc/s”, potrivit comunicatului.

Din acest motiv, „pe sectorul Călărași-Cernavodă, se mențin restricțiile la folosințe (irigații), respectiv treapta III de restricții. Ceea ce înseamnă furnizarea apei cu debite reduse pentru irigații sau furnizarea apei într-un anumit interval orar. De asemenea, Reactorul I de la CNE Cernavodă a fost oprit, ca o măsură suplimentară de a menține în funcțiune Reactorul II”.

Nu apar indicii de îmbunătățire în viitorul apropiat

De asemenea, sunt „condiții de secetă severă în tot bazinul hidrografic al Dunării și nu apar indicii de îmbunătățire a acestei situații în perioada imediat următoare. Chiar dacă în zona Austriei se vor înregistra precipitații în jur de 40-50 l/mp până în data de 4 august, acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra debitelor Dunării pe sectorul românesc”, se mai arată în comunicat.

„Un fenomen care se monitorizează cu multă strictețe de către echipele Adminstrației Naționale «Apele Române», de la nivel central și bazinal, este cel de înflorire algală”. Acesta este „amplificat de temperaturile ridicate și scăderea nivelelor pe Dunăre. Deocamdată, acest fenomen se menține la nivele optime”, potrivit aceluiași comunicat.

Seceta se menține în mai multe regiuni

Totodată, fenomenul de secetă accentuată „se menține în zone vulnerabile din regiunile Crișanei, Olteniei, Munteniei, Dobrogei și Moldovei. Astfel, mai multe sectoare de râuri prezintă fenomene de secare, precum și debite sub cel minim necesar asigurării resursei de apă pentru folosințele de irigații”.

Cu toate acestea, nu sunt impuse restricții „în ceea ce privește alimentarea cu apă a populației, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri. Volumul de apă este suficient pentru asigurarea fără restricții a alimentării cu apă în sistem centralizat”.