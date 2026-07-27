Un reactor al centralei nucleare de la Cernavodă va fi oprit de marți dimineața din cauza debitului fără precedent de scăzut al Dunării. Explicațiile lui Ilie Bolojan

UPDATE 20:48 Ministerul Energiei: O avarie ar dura până la un an să fie reparată

Ministerul Enerrgiei a anunțat că premierul Ilie Bolojan, ministru interimar al Energiei, a participat în această seară, 27 iulie, la Comandamentul Energetic convocat de urgență la sediul Dispecerului Energetic Național, pentru evaluarea situației Sistemului Energetic Național în contextul debitului redus al Dunării.

Având în vedere scăderea debitului Dunării la aproximativ 1.630 mc/s, la nivelul CNE Cernavodă a fost luată decizia opririi controlate a Unității 1, începând de mâine, ora 11:00. Măsura are caracter preventiv și este necesară pentru protejarea echipamentelor aferente celor trei pompe de răcire. O eventuală avarie la una dintre pompe ar presupune lucrări complexe de reparații, cu o durată de câteva luni, care ar putea ajunge până la un an.

Pentru această săptămână, vârful de consum este estimat la aproximativ 7.300 MW, cu circa 700 MW mai puțin față de nivelurile de vârf înregistrate în săptămânile precedente, pe fondul perioadei de concedii. Producția internă estimată va fi intre 4.000 și 4.300 MW, iar diferența necesară pentru acoperirea consumului va fi asigurată prin importuri realizate în condiții comerciale. Diferența de cantități necesare consumului din România va fi acoperită fără riscuri.

Potrivit oficialilor, consumatori casnici nu vor plăti tarife majorate, având contracte clare cu preț stabilit pentru tot anul.

În paralel, noi capacități energetice însumând 324 MW au documentațiile finalizate și urmează să primească mâine, după validarea ANRE, acordul pentru intrarea în exploatare comercială. Din acest total, 176 MW reprezintă capacități de stocare, iar ceilalți 148 MW provin din capacități fotovoltaice și eoliene. Alți 990 MW sunt în diverse faze de finalizare a documentelor și pentru accelerarea procesului de punere în funcțiune, ședințele de validare ale ANRE sunt programate în fiecare săptămână, marți și joi.

Instituțiile și operatorii din domeniul energetic monitorizează permanent evoluția pieței și a capacităților de producție și sunt pregătiți să adopte toate măsurile necesare pentru menținerea siguranței și echilibrului Sistemului Energetic Național, de arată în infomaarea de la minsiter.

Știrea inițială:

Nuclearelectrica a anunțat, luni seara, într-o informare transmisă acționarilor la Bursa de Valori București, că Unitatea 1 a CNE Cernavodă va fi oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în dimineața zilei de 28 iulie.

Nuclearelectrica este o companie controlată de stat, prin Ministerul Energiei, cu 82,49% din acțiuni, care produce, în cazul funcționării normale a celor două unități, aproximativ o cincime din energia electrică a României.

Marți seara, la ora 20:34, energie generată de cele două rectoare (1.293 MW) avea o pondere de 22,44% din producția totală de 5765 MW, în timp ce cea din ape era de 29% (1.671 MW).

Cel mai mic nivel în trei decenii

„Unitatea 1 va fi oprită controlat din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării, cauzat de seceta severă, în baza procedurilor centralei aplicabile în situații de seceta severă”, a transmis directorul general Cosmin Ghiță.

Oprirea survine că urmare a celor mai recente prognoze emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor (INHGA).

Fluviul Dunărea ajunsese pe 16 iulie la cel mai mic debit din ultimii 30 de ani, după cum a anunțat Administrația Națională Apele Române (ANAR). Au fost impuse restricții pentru irigații și se fac evacuări controlate pentru a se asigura apa necesară Centralei de la Cernavodă.

„În situația în care anumiți parametri asociați nivelului scăzut al Dunării se apropie de limitele de exploatare admise, cu respectarea procedurilor și standardelor de securitate nucleară, experții centralei nucleare aplică măsurile operaționale necesare pentru menținerea marjelor de siguranță, inclusiv decizia de a opri o unitate sau chiar ambele dacă situația actuală nu se modifică”, au anunțat oficialii.

Potrivit conducerii companiei, astfel de măsuri au rol preventiv și urmăresc protejarea securității nucleare și a fiabilității instalațiilor.

„Nuclearelectrica monitorizează cu atenție evoluția nivelului fluviului Dunărea în vederea asigurării operării în siguranță. Menținerea Unității 1 CNE Cernavodă în stare oprită sigură nu are impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului. Nuclearelectrica va emite un comunicat la momentul reconectarii Unității 1 CNE Cernavodă la Sistemul Energetic Național”, se arată în informarea citată.