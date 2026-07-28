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Sindicaliștii au ieșit de la discuțiile tehnice de la Ministerul Sănătății. Președintele SANITAS: „În principiu” greva o să continue și miercuri

Președintele SANITAS, Iulian Pope, a declarat marți, după discuțiile tehnice de la Ministerul Sănătății, că întâlnirea a avut un caracter strict tehnic și că nu există, deocamdată, garanții pentru rezolvarea problemelor semnalate de sindicat. El a afirmat că, în principiu, greva generală va continua și miercuri.
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Diana Nunuț
28 iul. 2026, 16:45, Social
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Președintele SANITAS, Iulian Pope, a declarat marți, la finalul discuțiilor tehnice de la Ministerul Sănătății, că „foarte multe lucruri rămân în continuare în analiză”, subliniind că există în continuare „destule ipoteze care duc la pierderi de venituri pentru colegii noștri și destul de mulți care vor fi pe acele sume tranzitorii”.

„A fost doar o parte tehnică, nu a participat ministrul Sănătății, ceea ce înseamnă că nu s-au luat decizii. Am înțeles și cum susține Ministerul Sănătății o parte dintre propunerile noastre, dar în momentul ăsta nu există nicio garanție că aceste lucruri vor putea fi rezolvate”, a spus Pope. 

Întrebat dacă greva generală va continua și în următoarea zi, liderul Sanitas a răspuns: „În principiu, da, din păcate”.

Apel la formarea unui Executiv cu puteri depline

El a mai spus faptul că responsabilitatea pentru deblocarea situației aparține clasei politice și a făcut apel la formarea unui Executiv cu puteri depline și a subliniat că atât angajații din sănătate, cât și pacienții sunt afectați de actualul blocaj instituțional.

„Cartea acum este la partidele politice. Știm toți că acest guvern nu poate lua decizii, nu poate propune proiecte de acte normative. Din păcate, suntem într-o situație ingrată, atât noi cât și pacienții noștri, și facem încă un apel la clasa politică să avem un guvern cu puteri depline, cu care să putem negocia și cu care să putem rezolva problemele din sistemul sanitar, cele generale și cele din sistemul de salarizare în special”, a declarat Iulian Pope.

Președintele SANITAS a explicat faptul că greva este declanșată pe perioadă nedeterminată și va continua inclusiv pe parcursul nopții, chiar dacă activitatea este redusă în mod obișnuit în turele de noapte.

Totodată, Iulian Pope a confirmat existența unor discuții cu alte organizații sindicale privind organizarea unor acțiuni comune, însă momentan nu a fost adoptată o decizie în acest sens.

„Ne vom plia, pentru că în momentul ăsta lupta noastră este pentru toți bugetarii, nu doar pentru sistemul sanitar. Ne vom plia și, dacă vom hotărî împreună acțiuni comune, vom merge și pe această variantă. E prematur să vă spun doar despre discuții. Sunt discuții pe tema asta”, a mai spus Iulian Pope. 

Grevă generală în sistemul public de sănătate

Federația SANITAS a declanșat, marți, 28 iulie, greva generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate și de asistență socială.

Angajații din peste 400 de spitale din țară participă la greva generală.

În timpul grevei vor fi asigurate urgențele și serviciile medicale obligatorii. Potrivit SANITAS, unitățile sanitare vor menține cel puțin o treime din activitatea normală, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol.

Mai multe spitale au anunțat că activitatea va continua normal în secțiile esențiale, precum unitățile de primiri urgențe, terapia intensivă, dializa, oncologia și camerele de gardă. Unele consultații și servicii care nu reprezintă urgențe ar putea fi reprogramate.

Sindicaliștii cer o deblocarea angajărilor, o lege a salarizării corectă, negociată cu organizațiile sindicale, care să elimine diferențele dintre categoriile profesionale și să nu ducă la scăderea veniturilor.

SANITAS contestă și modificarea sporurilor acordate pentru riscurile profesionale, munca de noapte, turele de weekend și sărbătorile legale. Federația susține că peste 30% dintre angajații sistemului sanitar ar putea rămâne fără sporuri, deși condițiile în care lucrează nu se schimbă.

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