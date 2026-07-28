Prima pagină » Politic » Ministrul Economiei: Rheinmetall trebuie să construiască navele la Mangalia pentru a primi certificatul de cooperare

Ministrul Economiei: Rheinmetall trebuie să construiască navele la Mangalia pentru a primi certificatul de cooperare

Strategia economică a României condiționează achizițiile din programul european SAFE de executarea producției pe teritoriul național, iar un exemplu este Șantierul Naval 2 Mai Mangalia, unde compania germană Rheinmetall trebuie să construiască cele patru nave de patrulare dorite de România pentru a nu avea probleme cu celelalte contracte câștigate, potrivit ministrului interimar al Economiei și Digitalizării, Irineu Darău.
Ministrul Economiei: Rheinmetall trebuie să construiască navele la Mangalia pentru a primi certificatul de cooperare
Andreea Tobias
28 iul. 2026, 15:24, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Prin această clauză de localizare pentru programele de înzestrare SAFE majore, obiectivul este ca peste 50% din bugetul alocat României, de aproximativ 16,7 miliarde de euro, să fie cheltuit în economia locală, a mai spus reprezentantul Guvernului la podcastul „Frontier Defense”, găzduit de G4Media.

Pentru asigurarea forței de muncă necesare acestor proiecte și altora viitoare, cadrul normativ impune ca toate liceele tehnologice să treacă în sistem de învățământ dual până în anul 2030. Invitatul a mai vorbit despre posibilitatea reformării companiilor de stat prin parteneriate public-private și depolitizarea numirilor de conducere, stadiul de implementare a Cloud-ului Guvernamental și modul în care România ar putea să impulsioneze inovarea, domeniu la care este codașă în UE.

La prima licitație pentru vânzarea activelor șantierului, din 29 iunie, nu s-a prezentat nicio companie, nici măcar Rheinmetall. Motivul principal a fost că prețul de pornire a fost considerat foarte ridicat. Creditorii au decis scoaterea la vânzare la valoarea de piață de aproximativ 184 de milioane de euro (fără TVA), deși valoarea de lichidare evaluată a activelor este de aproximativ 84 – 87 de milioane de euro. Totuși, Darău spune că ministerul pe care îl conduce nu are pârghii pentru a influența situația.

Mai multe pe G4Media

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
DOSAR Defibrilatoarele recuperate din cadavre ajungeau la medicul Tesloianu prin curieri. Traseul aparatelor interzise până la montajul în pacienți
Gandul
A venit nota de plată după un scandal uriaș în culisele PRO TV. Omul-cheie, scos din grilă, revine spectaculos și va primi zeci de mii de euro
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
O elevă medaliată cu aur internațional la chimie aplicată a dat în judecată Universitatea de Medicină din București pentru că i s-a luat dreptul de a fi admisă fără examen
Libertatea
Val de aer saharian peste Europa. Meteorologii avertizează asupra unui nou episod de caniculă. Cum va fi vremea în România
CSID
JAECOO lansează un nou SUV hibrid în România. Ce știm despre Jaecoo 5 SHS-S?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia