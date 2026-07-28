Ministrul Economiei: Rheinmetall trebuie să construiască navele la Mangalia pentru a primi certificatul de cooperare

Prin această clauză de localizare pentru programele de înzestrare SAFE majore, obiectivul este ca peste 50% din bugetul alocat României, de aproximativ 16,7 miliarde de euro, să fie cheltuit în economia locală, a mai spus reprezentantul Guvernului la podcastul „Frontier Defense”, găzduit de G4Media.

Pentru asigurarea forței de muncă necesare acestor proiecte și altora viitoare, cadrul normativ impune ca toate liceele tehnologice să treacă în sistem de învățământ dual până în anul 2030. Invitatul a mai vorbit despre posibilitatea reformării companiilor de stat prin parteneriate public-private și depolitizarea numirilor de conducere, stadiul de implementare a Cloud-ului Guvernamental și modul în care România ar putea să impulsioneze inovarea, domeniu la care este codașă în UE.

La prima licitație pentru vânzarea activelor șantierului, din 29 iunie, nu s-a prezentat nicio companie, nici măcar Rheinmetall. Motivul principal a fost că prețul de pornire a fost considerat foarte ridicat. Creditorii au decis scoaterea la vânzare la valoarea de piață de aproximativ 184 de milioane de euro (fără TVA), deși valoarea de lichidare evaluată a activelor este de aproximativ 84 – 87 de milioane de euro. Totuși, Darău spune că ministerul pe care îl conduce nu are pârghii pentru a influența situația.

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