Va fi sau nu va fi Șantierul Naval Mangalia inclus într-un contract finanțat prin SAFE? Șansele pe care i le dă ministrul Economiei

Ministrul Irineu Darău a fost întrebat de reporterul Mediafax dacă statul caută un investitor pentru ca Șantierul Naval Mangalia, intrat recent în faliment, să poată fi inclus în SAFE și dacă este realista probabilitatea ca pe șantier să se producă ceva în baza unui astfel de contract, cu termen de predare până la finalul lui 2030.

„Un răspuns: șantierul poate să producă până în 2030 lucruri cu o infuzie de capital și de know-how. Trebuie să înțelegem că procesul de faliment nu este absolut deloc în controlul statului român. Se face conform legii, există un administrator special acolo, există creditorii, nu iau uneori deciziile cele mai fericite din punctul de vedere al statului român, dar nu putem să interferăm”, a răspuns ministrul Economiei.

În ceea ce privește posibile investiții, Irineu Darău a menționat că a mers personal acolo cu doi giganți industriali interesați de șantierul naval Mangalia.

„Iar pe partea de posibile investiții, știți: terenul este al statului. Este o discuție despre active. Statul român încearcă să atragă investiții acolo. A fost personal cu doi mari investitori posibili, este public, cu Rheinmetall și Mediterranean Shipping Company (MSC), au venit împreună, mi-au confirmat din mediul privat faptul că acolo există posibilități foarte mari, capacități foarte mari. Ar trebui să fie o tranziție și încă o dată o spun foarte clar și apropo de așteptările oamenilor de acolo și au fost în mijlocul oamenilor să vorbesc cu ei: sunt două fire separate. Procesul de faliment va merge și într-un fel este și închiderea unui capitol dureros, care a durat mulți ani acolo. Ne ocupăm, acolo unde putem să facem ceva, să atragem investitori. Nu e așa de ușor să fie gestionat un fir, când asupra celuilalt nu ai niciun fel de control”, a răspuns demnitarul la întrebarea Mediafax.

„În 31 mai se vor ști toate contractele și toate condițiile. În rest, sunt patru ani și jumătate, fiind realiști”, a spus Irineu Darău atunci când a fost întrebat dacă se poate încheia un contract prin SAFE care să includă Șantierul Naval Mangalia în cele 20 de zile până la termenul-limită din 31 mai.

Declarațiile au fost făcute luni, la finalul întâlnirii ministrului Economiei cu reprezentanții sindicatelor, ai patronatelor, ai companiilor private și de stat cu care e discutat atât despre viitorul industriei de apărare din România, dar mai ales despre instrumentul SAFE, aflat pe ultima sută de metri înainte de termenul-limită de contractare.

La evenimentul organizat la sediul Romaero au participat liderii sindicatelor Alianța Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică și Navală (ASIAAN), Organizația Patronală Industria de Apărare (OPIA, Cartrel Alfa, Sindicatul Liber Nitramonia Rompiro Făgăraș, precum și Confederația Patronală Concordia, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AKH) și Camera de Comerț Româno-Olandeză (NRCC).

Ce înseamnă SAFE

România a obținut a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană din cadrul Programului Security Action For Europe (SAFE), de peste 16,6 miliarde euro, dar pentru a o atrage, trebuie să selecteze companiile cu care să încheie contracte care trebuie să poatăfi finalizate la sfârșitul anului 2030.

Potrivit cadrului general stabilit, finanțarea prin credite, cu o dobândă foarte mică, de 3%, va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate – 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, respectiv capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret, 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională, 2,8 miliarde euro.

Per ansamblu, sunt 21 de proiecte care au legătură cu Ministerul Apărării Naționale, care totalizează 9,53 miliarde de euro, iar zece dintre ele sunt cu achiziții în comun cu alte state, iar 11 sunt cu achiziții individuale ale statului român.

Mihai Jurca, șef al Cancelariei Prim-ministrului, a anunțat pe 24 aprilie că România a primit din partea Comisiei Europene contractul-cadru pentru finanțarea prin programul SAFE, în valoare de aproximativ 16,6 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din UE.

Pe 28 aprilie, Comisiile de Apărare din cele două camere ale parlamentului au dat aviz favorabil programului SAFE.

Acordul de împrumut cu Comisia Europeană în cadrul instrumentului SAFE a fost aprobat de Guvern, marțea, trecută, prin memorandum. România va putea accesa 16,68 miliarde de euro pentru investiții în apărare, bani care vor fi acordați în tranșe, în funcție de îndeplinirea unor obiective asumate.

Cazul DAMEN

Subiectul eligibilității șantierului naval Mangalia pentru contractul de producere a navelor de patrulare maritimă (OPV) din cadrul SAFE a fost ridicat de jurnaliști încă din prima conferință de presă oficială despre programul din România, de pe 26 ianuarie.

Întrebat punctual despre contractul de achiziționare a două nave de patrulare maritimă (OPV), la acea dată în valoare de 700 milioane de euro, ministrul Radu Miruță a explicat că prețul propus este influențat de dotări.

Întrebarea a venit în contextul în care, potrivit informațiilor din piață, DAMEN ar putea produce la Galați două astfel de nave cu aproximativ 500 de milioane de euro.

„Prețul este influențat de dotările navei respective. Există în criteriile operaționale pe care Ministerul Apărării le-a transmis, detaliat, linie cu linie, ce tip de dotare este necesară pentru nava pe care Ministerul Apărării are de gând să o achiziționeze și de-acolo se poate compune corectitudinea prețului. (…) Sunt nişte caracteristici care au legătură cu lungime, lățime, adâncime, tonaj, radare, tehnologie de tragere, lucrurile astea costă diferit de la opțiune la opțiune”, a explicat ministrul Apărării.

Demnitarul a fost întrebat de asemenea în ce măsură șantierul din Mangalia – în insolvență în prezent, la care statul, prin Ministerul Economiei, deține pachetul de 51%, iar 49%, olandezii de la DAMEN – poate fi considerat eligibil.

„Nu se consideră eligibile șantiere, se consideră eligibile companii care au capacitate să producă. Așa cum am anunțat de la Ministerul Economiei, este o preocupare majoră ca Şantierul Naval Mangalia – 2 Mai să fie implicat în producerea componentelor navale”, a precizat Radu Miruță, pe 26 ianuarie.

La o altă întrebare privind achiziția navelor de patrulare OPV, ministrul a fost rugat să confirme sau să infirme dacă acestea vor fi produse în România, pentru că, deși există un singur șantier pe care sunt construite nave militare, cel de la Galați, și este cel care produce activ navele militare și care le-ar putea produce în timp util pentru programul SAFE, jurnalistul avea informația că MApN nu va semna contractul cu acest șantier și că nici nu va accept o ofertă.

„Nu este o opțiune din partea MApN, Cancelariei, MAI, dacă semnează cu o firmă care are codul fiscal 123 sau 321. Se vor stabili niște criterii operaționale, se vor stabili niște criterii de localizare și se va lua o decizie în acest grup de lucru al statului român cu privire la suma acestor criterii, care trebuie îndeplinite de toată lumea care beneficiază, mă rog, de capacități de producție”, a conchis ministru Radu Miruță, la finalul lunii ianuarie.

Ce a aprobat Parlamentul

În această fază, programul SAFE al României include achiziția a două vedete de intervenții pentru scafandri și a două nave de patrulare maritimă, în valoare totală estimată de 920 milioane euro.

Am promis când eram la Ministerul Economiei oamenilor de la Șantierul Naval Mangalia 2 Mai că vor avea activitate în continuare acolo și șantierul va fi salvat. Acela a fost momentul în care în SAFE au fost introduse patru nave care costă azi in jur de un miliard de euro, cu condiția mnționată și aprobată azi în Parlamentul României de la se face la Șantierul Naval Mangalia 2 Mai, care să fie modernizat și administrat de cei de la Rheinmetall, care au fost asignați (desemnați – en.) de CSAT și Parlamentul României să se ocupe de asta. Este singura variantă ca Șantierul Naval de la Mangalia 2 Mai, după ce a fost exemplu de manual despre cum statul român să își bată joc de el, să fie salvat ș cel mai mare șantier naval dintr-o țară a Uniunii Europene, la malul Mării Negre, într-o țară membră NATO, aproape de o zonă de risc atât pentru România, cât și pentru UE și NATO, are astăzi un nou început”, a declarat Radu Miruță, după aprobarea proiectele de înzestrare a Armatei, derulate prin programul SAFE din Legislativ.

Potrivit programului aprobat în Parlament, pentru proiectul de înzestrare a Forţelor Navale Române cu 2 nave de patrulare maritime de tip Military Offshore Patrol Vessel – MOPV – este alocată o sumă estimată la 836 de milioane de euro fără TVA.

Pentru proiectul de înzestrarea Forţelor Navale Române cu 2 vedete de intervenții pentru scafandri este estimată o valoare de 84 de milioane de euro fără TVA

Operatorul economic indicat în ambele cazuri este NVL B.V. & Co. KG/Rheinmetall Naval Systems, iar procedura de atribuire menționată este de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în temeiul dispozițiilor art. 4 alin (2) din OUG 62/2025, potrivit informațiilor publicate de Ministerul Apărării Naționale.

Cronologia falimentului

Adunarea creditorilor de șantierul naval Mangalia a respins, pe 6 aprilie, planul de reorganizare propus pentru Șantierul DAMEN SHIPYARDS Mangalia, după cum a anunțat CITR, administratorul judiciar al Șantierului Naval din Mangalia și lider al pieței de restructurare și insolvență din România, astfel că urma să fie demarată procedura falimentului. Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment pe 28 aprilie.

Societatea se aflase în insolvență și era administrată de CITR din iunie 2024. Olandezii de la Damen Holding, creditor majoritar, dețineau 49% din acțiunile șantierului naval Mangalia, iar pachetul de control, de 51%, era deținut de Ministerul Economiei.

Cu o săptămână înainte, Damen Shipyards Mangalia se număra printre companiile, aflate fie în insolvență, fie în concordat preventiv, care fuseseră declarate companii de interes strategic, printr-o hotărâre de Guvern, inițiată de Ministerul Economiei, astfel că angajații acestora pot să primească drepturile salariale din fondul de garantare.

Pentru Damen și Romaero, pentru operatorii de interes strategic aflați în insolvență, suma alocată este de 89,7 milioane lei, pentru 1.017 beneficiari de la Damen Shipyards Mangalia S.A., respectiv 526 beneficiari de la Romaero SA, pentru o perioadă de 7 luni fiecare. Potrivit Guvernului, cele două societăți au beneficiat anterior de plata creanțelor salariale pentru o perioadă de cinci luni fiecare din Fondul de Garantare, în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 200/2006.

De amintit că La sfârșitul săptămânii trecute, Sindicatul Liber Navalistul a transmis un punct de vedere în cadrul Adunării Creditorilor firmei Damen Shipyards Mangalia S.A., care gestionează Șantierul naval, să fie valorificat unei firme care să fie capabilă să gestioneze în continuare activitatea șantierului, caracterizat drept, „un ansamblu industrial strategic”.