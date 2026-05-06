Ministrul Economiei: Aproape 289 de milioane de lei pentru IMM-uri prin programul SME ECO-TECH

„Mai există și vești bune. Lansăm programe noi axate pe competitivitate reală. Încurajăm astfel dezvoltarea economică și reziliența. Punem la dispoziția IMM-urilor din sectorul de producție aproape 289 de milioane de lei prin programul SME ECO-TECH, realizat împreună cu partenerii elvețieni”, a transmis Darău, pe Facebook.

Programul este adresat firmelor cu cel puțin patru ani de activitate, care au deja experiență în piață și care au nevoie de investiții pentru creșterea capacității de producție.

Potrivit ministrului, autoritățile estimează „finanțarea a sute de IMM-uri și crearea a cel puțin 800 de locuri de muncă”.

„Programul se deschide la finalul lunii mai și este gândit simplu: depunere digitală, evaluare rapidă, acces direct la finanțare pentru proiectele eligibile”, a spus Darău.

Ministrul a subliniat că inițiativa vizează firmele care funcționează stabil, dar care nu mai pot crește fără investiții în modernizare.

„În practică, vorbim despre modernizarea producției și adaptarea la cerințele actuale ale pieței, prin investiții în echipamente, tehnologii și soluții care cresc eficiența, reduc costurile și ajută companiile să rămână competitive”.

Finanțarea va include atât sprijin nerambursabil, cât și credite bancare, iar companiile își vor putea alege banca parteneră direct din platforma digitală pusă la dispoziție de Minister.

„SME ECO-TECH, în modul în care a fost gandit, înseamnă înainte de toate sprijin pentru firmele românești care produc deja, dar care au nevoie de investiții pentru a crește, a se dezvolta și a rămâne competitive. Mă bucur că prin acest program s-a reușit o cooperare reală între instituțiile românești, mediul privat și mediul bancar – cu sprijinul esențial al Confederației Elvețiene”, a conchis ministrul Economiei.