Complicatele rețele de finanțare ale Hezbollah

Un raport recent al serviciilor de informații occidentale, consultat de Euractiv, scoate la iveală mecanismele prin care Hezbollah își menține capacitatea operațională, în pofida presiunilor militare și a sancțiunilor internaționale.

Raportul arată că finanțarea grupării susținute de Iran rămâne constantă, în ciuda loviturilor suferite în urma operațiunilor militare israeliene de anul trecut.

Iranul e cel mai mare finanțator al Hezbollah

Analiștii estimează că, Hezbollah primește lunar aproximativ 50 de milioane de dolari, bani care acoperă atât cheltuielile militare, cât și rețelele de asistență socială prin care organizația sprijină familiile membrilor săi uciși sau răniți.

Cea mai mare parte a fondurilor provine din Iran, inclusiv din veniturile generate de exporturile de petrol, direcționate prin mecanisme financiare menite să evite sancțiunile.

Fluxurile de bani traversează mai multe regiuni, inclusiv Asia și Orientul Mijlociu, ajungând în Liban prin rețele complexe de companii-paravan și intermediari.

Finanțare direct din banii statului iranian

„Cea mai mare parte a bugetului iranian provine din veniturile statului iranian și ale forțelor de securitate obținute din vânzările de petrol în principal către China și este transferată înapoi prin mecanisme bancare din umbră concepute pentru a eluda sancțiunile”, au scris analiștii din serviciile de informații, preluați de sursa citată.

Raportul indică și existența unor actori-cheie implicați în transferurile financiare, precum operatori de schimb valutar și oameni de afaceri conectați la rețele internaționale.

De asemenea, sunt menționate canale alternative de transfer, inclusiv sistemul informal hawala și transportul de numerar prin curieri.

Libanul își trimite banii la Hezbollah, iar asta îl împiedică să se reformeze ca stat

În paralel, Hezbollah continuă să folosească propria structură financiară din Liban pentru a gestiona fondurile și plățile interne.

Această infrastructură este considerată de analiști un obstacol major în calea reformării sistemului financiar libanez și a eforturilor de redresare economică.

Se intensifică controalele asupra acestor fluxuri financiare

În ciuda loviturilor primite în urma operațiunilor militare israeliene, capacitatea financiară a organizației îi permite să-și mențină activitatea, inclusiv atacurile asupra nordului Israelului.

Raportul subliniază că autoritățile din mai multe state au început să intensifice controalele asupra acestor fluxuri financiare, însă rețeaua rămâne activă și adaptabilă.