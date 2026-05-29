Cum își pot recupera daunele proprietarii apartamentelor afectate de incidentul cu drona explodată din Galați. Explicațiile reprezentanților UNSAR și ale avocaților

Reprezentanții UNSAR, entitate ai cărei membri dețin peste 90% din piața locală de asigurări, detaliază pentru Mediafax în ce măsură pagubele provocate de incidentul de la Galați pot fi recuperate din polițele încheiate de proprietari, dacă acestea există. În prezent, agenții societăților cu acoperire pe zona afectată sunt în teren și analizează cazurile sesizate, potrivit informațiilor Mediafax.

O dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Căderile de corpuri sunt un risc acoperit de asigurările facultative de locuințe, însă nu și atunci când vorbim despre un act de război”

Potrivit reprezentanților UNSAR, teoretic, situația este aparte pentru sistemul de asigurări doar dacă se declară stare de război, dar dacă nu, în principiu incendiul și prăbușirile de corpuri sunt riscuri acoperite de asigurările facultative.

„Legat de evenimentul din județul Galați, fiecare companie de asigurări va analiza situația în funcție de circumstanțele concrete ale cazului și va acționa în conformitate cu prevederile contractuale și politicile interne aplicabile, având în vedere caracterul excepțional al acestui tip de eveniment”, au transmis oficialii UNSAR pentru Mediafax.

„De principiu, căderile de corpuri sunt un risc acoperit de asigurările facultative de locuințe, însă nu și atunci când vorbim despre un act de război. În astfel de situații, precum căderea unor drone, delimitarea cauzei este esențială în procesul de analiză a unei daune. Asigurătorii evaluează nu doar efectul (de exemplu, avarierea unei locuințe sau a unui autovehicul prin căderea unui „obiect”), ci și cauza primară a producerii evenimentului. Dacă aceasta este asociată unui act de război sau unei acțiuni militare, atunci se activează, de principiu, excluderea standard prevăzută în majoritatea polițelor”, au explicat reprezentanții asigurătorilor.

Potrivit acestora, este important de subliniat că aceste clauze nu reprezintă o particularitate a pieței din România, ci sunt standardizate la nivel internațional, fiind incluse în condițiile contractuale tocmai pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de asigurări în față unor riscuri sistemice, de amploare extremă.

Pentru consumatori, explică reprezentanții UNSAR, acest context subliniază importanța înțelegerii clare a acoperirilor și excluderilor din polițele de asigurare, precum și necesitatea unui dialog constant cu asigurătorul sau brokerul, pentru a avea o imagine completă asupra protecției financiare de care beneficiază.

„De principiu, riscul de război, așa cum se întâmplă și cu pierderile provocate de terorism sau lovituri de stat militare, tulburări sociale și alte asemenea fenomene nu sunt, în mod uzual, riscuri asigurabile. Acest lucru se întâmplă în întreagă lume, nu doar în România. Desigur, există și excepții, în funcție de fiecare companie sau de tipul de asigurare respectiv. Astfel, riscul de război poate fi asigurat, dar doar prin polițe speciale, dedicate și de regulă destinate companiilor sau transporturilor (CARGO / aviație)”, detaliază oficialii.

„Explicația este că nimeni nu poate previziona întinderea pagubelor, amploarea, durata sau urmările economice ale unui război, motiv pentru care, ca principiu, companiile de reasigurare nu includ războiul printre acoperiri. Acest lucru face ca și asigurătorii să nu poată prelua acest risc de la clienți. Și, chiar dacă ar putea fi cuantificat, costul pentru care ar putea fi preluat de asigurători ar putea fi unul extrem de ridicat, ceea ce ar risca să facă asigurarea prohibitivă. În plus, să nu uităm nici că, pe timp de război, în principiu, se aplică legea marțială, ceea ce schimbă cadrul obișnuit social, medical și patrimonial”, au conchis reprezentanții UNSAR în comentariu pentru Mediafax.

„Procedurile depind de deciziile guvernamentale”

Contactat de Mediafax, avocatul Bogdan Cimbru precizează că, potrivit legii, daunele provocate de război sau de un atac terorist pot fi remediate prin decizii guvernamentale.

„În cazul dronelor militare, asigurările standard pentru locuințe nu cuprind de regulă clauze care să acopere daunele provocate de război sau terorist. În aceste cazuri, procedurile depind de deciziile guvernamentale sau de programele speciale de stat privind despăgubirile pentru victimele incidentelor de securitate. Întrucât statul român a eșuat în a proteja frontierele…”, a comentat avocatul Bogdan Cimbru.

Numărul asigurărilor facultative încheiate în 2025, cea mai mare creștere din ultimii ani

Datele din piață și cercetările asigurătorilor arată că din ce în ce mai mulți români conștientizează importanța încheierii unei polițe facultative pentru locuințele lor, explica la începutul lunii Alexandru Ciuncan, președinte și director general al UNSAR, într-un comentariu pentru Mediafax.

Potrivit datelor la nivelul membrilor UNSAR, avansul este semnificativ, depășind creșterile anuale din ultimii ani.

„Sunt 128.000 de polițe de asigurare facultativă a locuinței noi la finalul 2025. E o creștere importantă, undeva peste 7%, cea mai mare creștere din ultimii cel puțin trei-patru ani. Din ceea ce vedem în acest moment, pe analize, e un moment important. Se vede, totodată, rezultatul campaniilor de educație financiară și de informare pe care UNSAR, membrii noștri – companii de asigurare, Autoritatea de Supraveghere Financiară le-au desfășurat în ultima perioadă. Deci – este un început, dar să nu uităm că doar 18% dintre locuințe sunt protejate de o asigurare facultativa, care oferă o protecție completă. Dar suntem pe drumul cel bun, chiar dacă mai avem foarte multe de făcut”, a explicat reprezentantul asigurătorilor, pe 7 mai.

În ceea ce privește asigurările obligatorii pentru locuințe, la finalul lunii aprilie erau în vigoare 2.472.885 la nivel național, potrivit datelor Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuință.

Spre deosebire de asigurarea obligatorie (PAD), cea facultativă oferă protecție completă, și personalizată și acoperă daunele materiale asupra imobilului și bunurilor (incendii, inundații, furt, cutremure peste limitele PAD) și răspunderea civilă față de vecini.

La sfârșitul anului trecut, 1,835 de milioane de locuințe erau asigurate facultative.

Potrivit datelor din piață, asigurarea facultativă a locuinței se calculează aplicând o cotă de primă la suma asigurată. Locuința poate fi asigurată fie la valoarea de piață, fie la cea de reconstrucție. Astfel, spre deosebire de PAD, costul final al asigurării facultative variază în funcție de riscurile acoperite (incendiu, furt, inundații), de tipul construcției, de valoarea bunurilor din locuință și a acoperirilor dedicate, de clauze speciale, dar și de suma asigurată totală.