Prima pagină » Economic » Numărul asigurărilor facultative pentru locuințe încheiate în 2025, cea mai mare creștere din ultimii ani. Alexandru Ciuncan, UNSAR: „Este dimensiunea unui oraș mediu din România”

Numărul asigurărilor facultative pentru locuințe încheiate în 2025, cea mai mare creștere din ultimii ani. Alexandru Ciuncan, UNSAR: „Este dimensiunea unui oraș mediu din România”

Datele din piață și cercetările asigurătorilor arată că din ce în ce mai mulți români conștientizează importanța încheierii unei polițe facultative pentru locuințele lor, a declarat Alexandru Ciuncan, președinte și director general al Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), într-un comentariu pentru Mediafax.
Numărul asigurărilor facultative pentru locuințe încheiate în 2025, cea mai mare creștere din ultimii ani. Alexandru Ciuncan, UNSAR: „Este dimensiunea unui oraș mediu din România”
Mădălina Prundea
07 mai 2026, 18:17, Economic

Membrii UNSAR, entitate ai cărei membri dețin peste 90% din piața locală de asigurări, au remarcat o creștere consistentă a numărului de asigurări facultative încheiate de români.

„Vedem, prin cercetările sociologice, o creștere a interesului românilor pentru asigurările facultative de locuință, creștere a interesului care probabil că este determinată inclusiv de tot ceea ce a însemnat rezultatul evenimentelor catastrofale sau de tipul dezastrelor de anul trecut. Vorbim de explozia din Rahova, vorbim de inundațiile din Suceava, Neamț și așa mai departe. Cert este că oamenii sunt mai conștienți și au văzut ce înseamnă să nu ai o asigurare”, a explicat Alexandru Ciuncan pentru Mediafax.

Potrivit datelor la nivelul membrilor UNSAR, avansul este semnificativ, depășind creșterile anuale din ultimii ani.

„Sunt 128.000 de polițe de asigurare facultativă a locuinței noi la finalul 2025. E o creștere importantă, undeva peste 7%, cea mai mare creștere din ultimii cel puțin trei-patru ani. Din ceea ce vedem în acest moment, pe  analize, e un moment important. Se vede, totodată, rezultatul campaniilor de educație financiară și de informare pe care UNSAR, membrii noștri – companii de asigurare, Autoritatea de Supraveghere Financiară le-au desfășurat în ultima perioadă. Deci – este un început, dar să nu uităm că doar 18% dintre locuințe sunt protejate de o asigurare facultativa, care oferă o protecție completă. Dar suntem pe drumul cel bun, chiar dacă mai avem foarte multe de făcut”, a explicat reprezentantul asigurătorilor.

„O poliță facultativă oferă acces la despăgubiri care pot acoperi pierderi semnificative”

„Datele culese de membrii UNSAR se traduc concret în aproximativ 128.000 de locuințe în plus protejate într-un singur an. Este dimensiunea unui oraș mediu din România. Această evoluție confirmă un lucru esențial: existența unei asigurări facultative pentru locuință face diferența în impactul financiar al producerii unui risc. În lipsa acesteia, costurile pot fi suportate integral de proprietari, în timp ce o poliță facultativă oferă acces la despăgubiri care pot acoperi pierderi semnificative”, a conchis Alexandru Ciuncan.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia simpozionului de educație financiară cu tema „Financial literacy to support security, independence and inclusion” (Educația financiară pentru a susține securitatea, independența și incluziunea – en), organizat de Banca Națională a României (BNR), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Asociația Română a Băncilor (ARB) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în marja întâlnirii semestriale a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE.

În ceea ce privește asigurările obligatorii pentru locuințe, la finalul lunii aprilie erau în vigoare 2.472.885 la nivel național, potrivit datelor Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuință.

Spre deosebire de asigurarea obligatorie (PAD), cea facultativă oferă protecție completă, și personalizată și acoperă daunele materiale asupra imobilului și bunurilor (incendii, inundații, furt, cutremure peste limitele PAD) și răspunderea civilă față de vecini.

La sfârșitul anului trecut, 1,835 de milioane de locuințe erau asigurate facultative.

Potrivit datelor din piață, asigurarea facultativă a locuinței se calculează aplicând o cotă de primă la suma asigurată. Locuința poate fi asigurată fie la valoarea de piață, fie la cea de reconstrucție. Astfel, spre deosebire de PAD, costul final al asigurării facultative variază în funcție de riscurile acoperite (incendiu, furt, inundații), de tipul construcției, de valoarea bunurilor din locuință și a acoperirilor dedicate, de clauze speciale, dar și de suma asigurată totală.

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Bărbat arestat după ce ar fi încercat să vândă telefonul furat al fostului șef de cabinet al premierului Keir Starmer
Gandul
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Doi români, profesori de matematică, și-au depus candidatura pentru Parlamentul Țării Galilor și Consiliul Local Newcastle. Cum funcționează relația candidat-alegător în țările lor de adopție
Libertatea
Somonul afumat, asociat cu un risc mai mare de cancer. Specialiștii avertizează asupra consumului excesiv
CSID
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor