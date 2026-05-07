Numărul asigurărilor facultative pentru locuințe încheiate în 2025, cea mai mare creștere din ultimii ani. Alexandru Ciuncan, UNSAR: „Este dimensiunea unui oraș mediu din România”

Membrii UNSAR, entitate ai cărei membri dețin peste 90% din piața locală de asigurări, au remarcat o creștere consistentă a numărului de asigurări facultative încheiate de români.

„Vedem, prin cercetările sociologice, o creștere a interesului românilor pentru asigurările facultative de locuință, creștere a interesului care probabil că este determinată inclusiv de tot ceea ce a însemnat rezultatul evenimentelor catastrofale sau de tipul dezastrelor de anul trecut. Vorbim de explozia din Rahova, vorbim de inundațiile din Suceava, Neamț și așa mai departe. Cert este că oamenii sunt mai conștienți și au văzut ce înseamnă să nu ai o asigurare”, a explicat Alexandru Ciuncan pentru Mediafax.

Potrivit datelor la nivelul membrilor UNSAR, avansul este semnificativ, depășind creșterile anuale din ultimii ani.

„Sunt 128.000 de polițe de asigurare facultativă a locuinței noi la finalul 2025. E o creștere importantă, undeva peste 7%, cea mai mare creștere din ultimii cel puțin trei-patru ani. Din ceea ce vedem în acest moment, pe analize, e un moment important. Se vede, totodată, rezultatul campaniilor de educație financiară și de informare pe care UNSAR, membrii noștri – companii de asigurare, Autoritatea de Supraveghere Financiară le-au desfășurat în ultima perioadă. Deci – este un început, dar să nu uităm că doar 18% dintre locuințe sunt protejate de o asigurare facultativa, care oferă o protecție completă. Dar suntem pe drumul cel bun, chiar dacă mai avem foarte multe de făcut”, a explicat reprezentantul asigurătorilor.

„O poliță facultativă oferă acces la despăgubiri care pot acoperi pierderi semnificative”

„Datele culese de membrii UNSAR se traduc concret în aproximativ 128.000 de locuințe în plus protejate într-un singur an. Este dimensiunea unui oraș mediu din România. Această evoluție confirmă un lucru esențial: existența unei asigurări facultative pentru locuință face diferența în impactul financiar al producerii unui risc. În lipsa acesteia, costurile pot fi suportate integral de proprietari, în timp ce o poliță facultativă oferă acces la despăgubiri care pot acoperi pierderi semnificative”, a conchis Alexandru Ciuncan.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia simpozionului de educație financiară cu tema „Financial literacy to support security, independence and inclusion” (Educația financiară pentru a susține securitatea, independența și incluziunea – en), organizat de Banca Națională a României (BNR), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Asociația Română a Băncilor (ARB) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în marja întâlnirii semestriale a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară a OCDE.

În ceea ce privește asigurările obligatorii pentru locuințe, la finalul lunii aprilie erau în vigoare 2.472.885 la nivel național, potrivit datelor Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuință.

Spre deosebire de asigurarea obligatorie (PAD), cea facultativă oferă protecție completă, și personalizată și acoperă daunele materiale asupra imobilului și bunurilor (incendii, inundații, furt, cutremure peste limitele PAD) și răspunderea civilă față de vecini.

La sfârșitul anului trecut, 1,835 de milioane de locuințe erau asigurate facultative.

Potrivit datelor din piață, asigurarea facultativă a locuinței se calculează aplicând o cotă de primă la suma asigurată. Locuința poate fi asigurată fie la valoarea de piață, fie la cea de reconstrucție. Astfel, spre deosebire de PAD, costul final al asigurării facultative variază în funcție de riscurile acoperite (incendiu, furt, inundații), de tipul construcției, de valoarea bunurilor din locuință și a acoperirilor dedicate, de clauze speciale, dar și de suma asigurată totală.