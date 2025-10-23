Explozia din Rahova a distrus și mașini parcate lângă bloc, nu numai vieți și locuințe. Câte dosare de pagubă au deschis asigurătorii în zonă

Companiile de asigurare au fost contactate de proprietarii vehiculelor parcate în zona exploziei de pe Calea Rahovei și deja au demarat actele pentru despăgubiri.

Cifrele culese de la membrii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), care deține peste 90% din piața locală de asigurări, arătau, luni, că peste 320 de rezidenți din zona exploziei de pe Calea Rahovei încheiaseră polițe facultative, prin care să își protejeze casele pentru o plajă mai amplă de riscuri.

Până luni fuseseră deschise 19 dosare de daună în baza asigurărilor facultative de locuințe în acel areal. Joi, numărul acestora ajunsese la 27, potrivit celor mai noi date culese de UNSAR.

Numărul mașinilor pentru care asiguratorii au întocmit dosare este mai mic.

„Până în acest moment am fost informați de deschiderea a patru dosare de daună pe CASCO. Pentru restul, dacă este cazul, ori nu erau asigurate CASCO, ori nu au avizat dauna”, a declarat Alexandru Ciuncan, pentru Mediafax.

Ce spun statisticile

Potrivit datelor oficiale, circa 10% din autovehiculele înmatriculate în România sunt protejate de o asigurare facultativă CASCO.

Incendiile, inundațiile, furturile și furtunile provoacă, în medie, cele mai mari pagube mașinilor protejate de o asigurare facultativă CASCO din România, după cele produse ca urmare a accidentelor rutiere, arată cele mai recente statistici ale asigurătorilor, transmis la începutul lunii trecute.

Incendiile provoacă o daună care ajunge, în medie, la aproximativ 13.200 de euro. În clasament urmează inundațiile, cu costuri de 9.000 de euro în medie pentru un dosar.

Potrivit datelor UNSAR, nici riscurile mai „mici” nu pot fi ignorate. Este vorba de furturi, care cauzează, în medie, prejudicii de 2.100 de euro pentru fiecare caz în parte. Furtunile provoacă pagube de aproximativ 2.000 euro, iar căderile de corpuri, în jur de 1.200 de euro.

Comparativ cu datele anului trecut, primele trei luni ale acestui an au adus o creștere accentuată a valorii medii a daunelor: un avans de 32% pentru furtuni, 24%, pentru furturi și +17%, pentru căderile de corpuri.

Mai mult, în ceea ce privește frecvența cu care se produc anumite riscuri, vandalismul este, de departe, cel mai des întâlnit. În fiecare zi, în jur de 60 de asigurați care și-au descoperit mașina avariată au beneficiat de plata despăgubirilor CASCO. Totodată, zilnic s-au despăgubit peste 13 dosare de daună produse de căderi de corpuri și aproape 10 din cauza furtunilor.

Ce acoperă asigurarea CASCO

„Polița CASCO trebuie să fie nelipsită, căci acoperă o gamă variată de riscuri – coliziuni, furt, incendiu, fenomene naturale sau vandalism. În plus, multe polițe includ beneficii suplimentare: asistență rutieră în țară și în străinătate, acoperirea costurilor pentru pierderea cheilor, mașină la schimb sau chiar cazare la hotel, pentru ca drumul să continue fără griji”, a declarat Alexandru Ciuncan.

„De la furtuni și căderi de corpuri, până la incendii sau furturi, polița CASCO reprezintă #planulB pentru orice șofer responsabil. Pe scurt, CASCO nu este doar o asigurare – este o investiție inteligentă, menită să ofere liniște și siguranță oricărui șofer, în fața riscurilor inevitabile”, a precizat Alina Bărbulescu, specialist Asigurări Generale în cadrul UNSAR.

La sfârșitul anului 2024 erau în vigoare aproximativ 945.000 de contracte CASCO, din datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). Acest număr nu echivalează însă cu numărul de vehicule asigurate, pentru că sunt cazuri în care se încheie un contract pentru o întreagă flotă a unei singure entități juridice.

Potrivit cifrelor Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, la finalul anului trecut în parcul auto național includea 10.785.260 de vehicule, dintre care 8.449.781 de autoturisme.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 21 de companii de profil, care dețin împreună o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Potrivit datelor oficiale, asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane EUR în fiecare zi calendaristică.