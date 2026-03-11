Bogdan Ivan s-a întâlnit cu reprezentanții angajaților Complexului Energetic Oltenia cu contracte pe durată determinată

„Astăzi, i-am primit la Ministerul Energiei pe reprezentanții angajaților Complexului Energetic Oltenia care au contracte de muncă pe perioadă determinată. Am răspuns de fiecare dată solicitărilor de dialog și am purtat discuții atât la nivel ministerial, cât și guvernamental”, a scris Bogdan într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că a intervenit atunci când a fost vorba despre drepturile angajaților și a amintit adoptarea unui memorandum care a permis menținerea tichetelor de masă pentru salariații companiei.

„Am obținut adoptarea Memorandumului prin care angajații CEO au fost exceptați de la aplicarea prevederilor Legii nr. 296/2023, astfel încât tichetele de masă să fie menținute pentru toți angajații. Este prima excepție acordată unei companii de stat într-o astfel de situație”, a afirmat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a subliniat totodată că planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia a fost aprobat încă din 2022 și a fost discutat cu reprezentanții angajaților.

„Planul de restructurare al CEO a fost aprobat în 2022. Încă de atunci, reprezentanții salariaților au fost implicați în negocieri și au avut acces deplin la informațiile relevante. Planul de restructurare a fost solicitat și agreat de organizațiile sindicale și de reprezentanții angajaților, fiind mai apoi supus aprobării Comisiei Europene. Evidențiez aceste lucruri pentru că etapele de reorganizare nu sunt o schimbare de ultim moment, ci elemente stabilite de aproape 4 ani”, a precizat ministrul.

„Știu că în spatele fiecărui contract sunt oameni și familii. Ușa mea rămâne deschisă pentru dialog, iar soluțiile trebuie găsite în cadrul legal existent și cu responsabilitate față de viitorul energetic al României”, a conchis Bogdan Ivan.

Nereînnoirea contractelor pe durată determinată ajunse la termen nu este „disponibilizare”, etapele au fost comunicate partenerilor sociali, a transmis Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia, în exclusivitate pentru Mediafax, la sfârșitul lunii trecute.