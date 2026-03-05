Prima pagină » Economic » Ivan, despre prețurile la gaz: După ce reglementăm consumatorii casnici, vedem ce putem face și pentru companii

Ivan, despre prețurile la gaz: După ce reglementăm consumatorii casnici, vedem ce putem face și pentru companii

Ministrul Energiei Bogdan Ivan spune că după ce va fi reglementat prețul gazelor pentru consumatorii casnici se au în vedere măsuri și pentru protecția companiilor.
Cosmin Pirv
05 mart. 2026, 11:55, Economic

„Lucrăm la scenariul în care astăzi vom adopta în ședință de Guvern poate cel mai curajos act normativ în materie de prevenție a consumatorilor casnici pe gaze naturale, un act normativ care ne va da garanția că timp de un an de zile vom avea un preț constant la consumatorul casnic de maxim 0,31 lei pe kilowatt”, a spus joi, la Digi24, ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, măsura va viza aproximativ 5 milioane de români.

El spune că nu sunt motive de panică referitor la aprovizionarea cu gaze.

Bogdan Ivan a fost întrebat dacă se vor lua măsuri și pentru marii consumatori, întrucât majorarea cheltuielilor companiilor se va transpune în prețurile produselor plătite tot de români.

„În momentul de față, avem acest act normativ care reglementează prețul pentru consumatorii de gaze naturale persoane fizice, mă refer la consumatorii casnici, reglementăm acest subiect, după ce terminăm această etapă urmează să vedem ce putem face în funcție de fluctuațiile internaționale pentru companii, pentru că, cum ați spus foarte bine, creșterea prețului de gaze influențează toate costurile”, a spus ministrul.

„În etapa următoare, în cel mai scurt timp, urmează să venim și cu o proiecție clară pentru companii care, da, au nevoie și ele să fie protejate”, a adăugat ministrul Energiei.

