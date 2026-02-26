Bogdan Ivan, întâlniri la Washington pe securitate energetică și proiecte nucleare: „Vorbim despre mobilizarea unor finanțări de ordinul miliardelor de euro”

„În aceste zile, la Washington, am avut o serie de întâlniri esențiale pentru poziționarea României în arhitectura energetică regională”, a scris Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, discuțiile cu reprezentanții Atlantic Council au vizat securitatea energetică în Europa Centrală și de Est și rolul României „ca furnizor de stabilitate într-un context regional volatil”.

Finanțări de ordinul miliardelor de euro

La Banca Mondială, Ivan spune că a analizat instrumente de finanțare pentru accelerarea proiectelor strategice, „de la infrastructura de gaze naturale până la investiții în capacități noi de producție a energiei în bandă: nuclear și hidro”, menționând „mobilizarea unor finanțări de ordinul miliardelor de euro” pentru infrastructură critică și capacități energetice strategice.

Ministrul a adăugat că, în cadrul Transatlantic Gas Security Summit, a participat la o reuniune în format restrâns pe tema Coridorului Vertical, pentru stabilirea pașilor tehnici următori.

„Coridorul Vertical înseamnă integrarea fluxurilor de gaze din Grecia–Bulgaria–România spre Europa Centrală, Republica Moldova și Ucraina, valorificarea gazelor din Marea Neagră și consolidarea poziției României ca hub regional. Analizele arată un potențial profit suplimentar de până la 250 milioane euro anual pentru companiile românești, prin creșterea tranzitului și a lichidității în piață”, a precizat Bogdan Ivan.

Proiectele nucleare: Cernavodă și Doicești

De asemenea, ministrul a discutat și despre proiectele nucleare majore: „1. Finalizarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, investiție estimată la peste 7 miliarde euro, esențială pentru creșterea producției stabile în bandă. 2. Dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) la Doicești, proiect strategic care poziționează România printre primele state europene care implementează această tehnologie”.

Totodată, el a spus că a discutat cu ambasadorul desemnat al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, pentru o comunicare directă privind proiectele energetice strategice.

Ministrul a mulțumit președintelui Nicușor Dan pentru încrederea acordată: „Vizita domniei sale la Washington, săptămâna trecută, a creat cadrul pentru pași rapizi și concreți, iar discuțiile din aceste zile au fost continuarea directă a acestei inițiative. Împreună cu Guvernul României, transformăm capitalul diplomatic în rezultate: tehnologie de vârf, finanțare și execuție accelerată”.

El le-a mulțumit și miniștrilor americani Chris Wright și Doug Burgum, apreciind „angajamentul lor ferm” pentru dezvoltarea proiectelor nucleare și a infrastructurii energetice.

„Obiectivul este clar: mai multă energie în bandă pentru România, investiții de miliarde în infrastructură strategică, proiecte nucleare duse la capăt și transformarea parteneriatului cu Statele Unite în finanțare, tehnologie și execuție accelerată. România nu mai este spectator, ci jucător pe scena globală”, a conchis ministrul Energiei.