Bogdan Ivan: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă. Am pierdut circa 7.000 MW din producție

Ministrul Energiei Bogdan Ivan se află în aceste zile la Washington, D.C., unde a avut întâlniri cu secretarul american pentru energie, Chris Wright, și secretarul american pentru interne, Doug Burgum.

„Am discutat de la egal la egal despre cum se construiește putere energetică reală: capacități stabile, proiecte mari, termene clare și execuție fără scuze”, susține Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

El spune că România este privită ca un actor strategic în regiune.

„Mesajul meu a fost ferm: România are nevoie urgentă de mai multă energie în bandă. În ultimul deceniu am pierdut circa 7.000 MW din producție, iar consecințele se văd în competitivitatea economiei și în presiunea pe prețuri. Eu nu vând iluzii. Dacă vrei industrie puternică și facturi mai mici, ai nevoie de producție stabilă, controlabilă: nuclear și gaze naturale”, a a dăugat ministrul.

El arată că ultimele furtuni au arătat că, în momentele de vârf, când consumul explodează, sistemul rezistă doar cu energie care nu depinde de întâmplare.

„De aceea, am convenit să întărim cooperarea bilaterală pe nuclear și pe gaze și să așezăm România în centrul arhitecturii energetice regionale, ca furnizor de stabilitate, nu ca spectator”, susține Bogdan Ivan.

Acesta mai spune că România este parte din „Friends of Nuclear” și susține extinderea cooperării europene printr-un format „Friends of Gas”.

„Neptun Deep, Cernavodă și Doicești sunt proiectele care schimbă statutul României. Le tratez ca pe obiective strategice de țară: securitate energetică pentru regiune și bază pentru economia viitorului. Pentru că în era AI, electricitatea se transformă direct în inteligență, în putere de calcul, investiții și avantaj competitiv. Parteneriatul cu Statele Unite este cheia pentru tehnologie, finanțare și viteză de execuție”, mai arată ministrul Energiei.