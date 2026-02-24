Companiile britanice caută relații comerciale mai strânse cu Europa pe fondul tarifelor SUA

Noile tarife reprezintă o creștere de aproximativ 50% față de nivelul negociat anterior în acordul comercial dintre Statele Unite și Marea Britanie. Conform unei analize realizate de Global Trade Alert, această decizie ar putea face din economia britanică una dintre cele mai afectate la nivel global.

Reprezentantul pentru Comerț al SUA, Jamieson Greer, a declarat că administrația americană „se așteaptă” să respecte acordurile comerciale existente, însă negocierile cu guvernul britanic sunt încă în desfășurare.

Potrivit British Chambers of Commerce, care reprezintă aproximativ 50.000 de firme, lipsa de predictibilitate determină companiile să caute alternative mai stabile. William Bain, șeful politicii comerciale al organizației, afirmă că multe firme analizează extinderea schimburilor cu Uniunea Europeană sau cu regiunea Indo-Pacific, unde riscurile sunt percepute ca fiind mai reduse.

Estimările BCC arată că majorarea tarifelor ar putea crește costurile exporturilor britanice cu 2–3 miliarde de lire sterline în următoarele 12 luni, în condițiile în care contractele comerciale sunt negociate pe termen de 12–18 luni.

Sectoarele vulnerabile

Cele mai expuse sectoare sunt industria alimentară și a băuturilor, îmbrăcămintea și încălțămintea, precum și bunurile electrice și industriale. BBC a relatat că acordurile existente privind automobilele, oțelul și industria farmaceutică ar putea rămâne neschimbate, însă discuțiile continuă.

Emma Rowland, consilier în politici comerciale la Institute of Directors, a subliniat că tot mai multe firme își diversifică lanțurile de aprovizionare și reevaluează piața americană.

Potrivit Reuters, Alan Taylor, membru al Comitetului de Politică Monetară al Banca Angliei, a avertizat că tarifele ridicate ale SUA vor avea efecte pe termen lung. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Deutsche Bank.

Taylor consideră că impactul economic complet se va resimți pe parcursul mai multor ani, în timp ce riscurile pentru economia britanică se mută către o inflație mai scăzută și un șomaj mai accentuat.