Românii tot mai interesați de Ungaria. Țara vecină a înregistrat un record istoric în turism

Turismul din Ungaria a încheiat anul 2025 cu cea mai bună performanță din istorie, ajungând la aproape 20 de milioane de vizitatori și 47 de milioane de înnoptări. Evoluția a fost susținută atât de turismul intern, cât și de creșterea solidă a piețelor internaționale, România remarcându-se drept una dintre cele mai rapide surse de creștere.

Potrivit datelor din comunicat, ritmul de creștere al Ungariei a fost de aproape două ori și jumătate peste media Uniunii Europene, consolidând poziția țării ca destinație turistică competitivă la nivel regional și european.

Ungaria, record istoric în turism: aproape 20 de milioane de vizitatori în 2025. România, a doua piață internațională și printre cele mai dinamice

În 2025, Ungaria a primit 713.200 de turiști din România, în creștere cu 11,9% față de 2024. Numărul înnoptărilor realizate de români a urcat la 1,38 milioane, cu 10,4% mai mult decât în anul precedent. Aceste rezultate plasează România pe locul al doilea în clasamentul piețelor internaționale pentru Ungaria, confirmând interesul constant pentru destinațiile din țara vecină.

Printre cele mai căutate zone de către turiștii români se numără Budapesta, Debrecen și regiunea sa, Gyula, Szeged, zona Lacului Balaton, Tokaj și Nyíregyháza, regiunile montane Mátra–Bükk, stațiunile balneare Bük și Sárvár, dar și orașe precum Pécs, Villány, Győr sau Sopron. Proximitatea, accesul rutier facil și oferta variată de wellness, gastronomie și experiențe culturale rămân factori decisivi pentru această piață.

Budapesta și regiunile, motoare ale performanței

La nivel național, 19,5 milioane de turiști au fost înregistrați în structurile de cazare din Ungaria, cu 7,3% peste 2024, iar segmentul de cazare alternativă a adăugat încă aproximativ 400.000 de vizite. Turismul intern a rămas un pilon important, cu aproape 10 milioane de turiști, în timp ce piețele externe au generat tot aproape 10 milioane de vizitatori și 24,3 milioane de înnoptări.

Budapesta a avut un rol major, atrăgând peste 7,6 milioane de turiști și generând 18 milioane de înnoptări, pe fondul ofertei culturale și gastronomice, al unui calendar bogat de evenimente și al conectivității aeriene în expansiune.

Ce aduce 2026: hoteluri noi, infrastructură și evenimente

Calendarul anului 2026 include expoziții internaționale, festivaluri de muzică și gastronomie și evenimente sportive de amploare, întărind atractivitatea Ungariei pentru city break-uri, vacanțe de wellness și călătorii tematice. Conform comunicatului, turismul contribuie cu peste 14% la PIB-ul Ungariei și susține mijloacele de trai pentru aproape 400.000 de familii, evidențiind importanța strategică a sectorului.