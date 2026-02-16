Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil

Trump și-a exprimat deschis sprijinul pentru naționalistul Orbán în campania pentru realegerea liderului maghiar peste două luni, transmite AP.

Orbán și partidul său Fidesz se confruntă cu cea mai serioasă provocare în alegerile din 12 aprilie de când populistul de dreapta a preluat puterea în 2010.

Oprirea în capitala Ungariei urmează vizitei lui Rubio în Slovacia de duminică, după ce acesta a participat anterior la Conferința de securitate de la München din Germania.

Slovacia și Ungaria reprezintă un teritoriu prietenos pentru Rubio

Conduse de populiști eurosceptici care se opun sprijinului pentru Ucraina și îl susțin în mod vocal pe Trump, Slovacia și Ungaria reprezintă un teritoriu prietenos pentru Rubio. Acesta încearcă să consolideze acordurile energetice cu ambele țări din Europa Centrală.

Considerat pe scară largă cel mai de încredere susținător al președintelui rus Vladimir Putin în Uniunea Europeană, Orbán a menținut relații cordiale cu Kremlinul, în ciuda războiului acestuia împotriva Ucrainei. În același timp, a căutat să intre în grațiile lui Trump și ale mișcării sale MAGA — prescurtarea sloganului campaniei electorale a lui Trump din 2016, „Make America Great Again” (Să facem America din nou măreață).

Mulți membri ai mișcării MAGA și ai lumii conservatoare în general consideră Ungaria un exemplu strălucit de naționalism conservator de succes. Asta în ciuda eroziunii instituțiilor sale democratice și a statutului său de una dintre cele mai sărace țări din UE.

Trump l-a susținut pe Orbán pentru alegerile viitoare

Într-o postare pe site-ul său Truth Social la începutul acestei luni, Trump l-a susținut pe Orbán pentru alegerile viitoare și l-a numit „un lider cu adevărat puternic și influent” și „un prieten adevărat, un luptător și un CÂȘTIGĂTOR”.

Trump a lăudat opoziția fermă a lui Orbán față de imigrație, exemplificată de gardul ridicat de guvernul său la frontiera sudică a Ungariei în 2015, când sute de mii de refugiați au fugit din Siria și din alte țări din Orientul Mijlociu și Africa.

Alți conservatori americani admiră ostilitatea lui Orbán față de drepturile LGBTQ+

Alți conservatori americani admiră ostilitatea lui Orbán față de drepturile LGBTQ+. Anul trecut, guvernul său a interzis popularul eveniment Budapest Pride și a permis utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială pentru a identifica pe oricine participa în ciuda interdicției. De asemenea, a interzis efectiv adopția și căsătoria între persoane de același sex și a interzis persoanelor transgender să-și schimbe sexul în documentele oficiale.

Orbán a rămas ferm angajat să cumpere energie din Rusia, în ciuda eforturilor UE de a renunța la astfel de aprovizionări, și a primit o scutire de la sancțiunile SUA asupra energiei rusești după o întâlnire din noiembrie la Casa Albă cu Trump.

Aparent încrezător că afinitatea sa politică și personală cu liderul american ar putea aduce beneficii și mai mari, Orbán și guvernul său au încercat să-l atragă pe Trump în Ungaria înainte de alegerile cruciale din 12 aprilie, în speranța că o vizită și o susținere atât de mediatizate l-ar propulsa pe Orbán, care se află în urma majorității sondajelor, peste linia de sosire.

Budapesta a găzduit mai multe ediții anuale ale Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC), iar o altă ediție a fost reprogramată în grabă în acest an pentru luna martie, chiar înainte de alegerile din Ungaria.