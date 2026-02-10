Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, este așteptat în Ungaria și Slovacia pe fondul tensiunilor transatlantice

Washingtonul își consolidează legăturile cu Budapesta și Bratislava. Secretarul de stat american Marco Rubio va călători în Ungaria săptămâna viitoare, după ce președintele Donald Trump i-a oferit sprijinul „total” naționalistului Viktor Orban, iar relațiile transatlantice trec printr-o perioadă tensionată, a declarat luni purtătorul său de cuvânt, potrivit Le Figaro.

Marco Rubio va călători și în Slovacia, țară guvernată tot de un aliat de dreapta al lui Trump, după ce va participa la Conferința de Securitate de la München.

Duminică și luni, la Budapesta, secretarul de stat „se va întâlni cu oficiali maghiari cheie pentru a consolida interesele noastre bilaterale și regionale comune, inclusiv angajamentul nostru față de procesele de pace pentru rezolvarea conflictelor globale și parteneriatul energetic dintre SUA și Ungaria”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, într-un comunicat.

Premierul maghiar va călători în SUA

Joia trecută, Donald Trump și-a oferit „sprijinul deplin și complet” premierului maghiar, Viktor Orban, cu care are legături strânse, înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie. Aflat la conducerea Ungariei de aproape 16 ani, Orban este în urmă în sondajele independente de luni de zile, pe fondul stagnării economice și al nemulțumirii crescânde față de serviciile publice. Premierul maghiar a anunțat sâmbătă că va călători la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a „Consiliului de Pace” al președintelui SUA .

Viktor Orban este deosebit de apropiat de administrația Trump datorită politicilor sale anti-imigrație încă de la criza refugiaților sirieni de acum un deceniu. În special, în timpul unei vizite la Casa Albă anul trecut, el a obținut o scutire pentru țara sa de la sancțiunile privind importurile de petrol și gaze rusești.

Fostul președinte Joe Biden a avut o relație mult mai ostilă cu Viktor Orban, pe care l-a acuzat de „tendință spre dictatură ”, în special prin înăbușirea presei independente și prin campanii împotriva drepturilor LGBT+.

Marco Rubio va călători duminică în Slovacia, unde prim-ministrul Robert Fico a ajuns și el la o înțelegere cu Trump. În timpul unei vizite recente în Florida, Fico și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privire la starea mentală a președintelui american, potrivit Politico, citând diplomați europeni anonimi. Washingtonul și Bratislava au negat această informație.