Consiliul pentru Pace. Nicușor Dan: România vrea clarificări de la SUA

Președintele Nicușor Dan anunță că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care va avea loc la Washington în data de 19 februarie.
08 feb. 2026, 13:54
„Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii.
De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român”, a postat președintele.
Dan arată că decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei.

Ce spunea Nicușor Dan despre Consiliul pentru Pace la finele lunii ianuarie

Recent, Nicușor Dan spunea despre Consiliul pentru Pace: „Ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze situația din orientul Mijlociu”.

„Este un instrument pe care Statele Unite îl propun pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate. În modul în care acordul sau carta inițială a acestui organism a fost redactat a ridicat niște probleme și României și altor state. Bineînțeles, imediat ce am primit, am început să ne consultăm unii cu alții. Și acum am intrat cu toți într-un proces și bilateral și cumva consultativ unii cu alții, într-un proces de negociere a acestei carte, astfel încât ea să fie compatibilă cu alte tratate internaționale și uneori chiar și cu constituțiile unora din țări”, spunea Dan, la Digi24.

El susținea că, în opinia lui, procesul consultativ va dura săptămâni sau chiar luni.

Întrebat dacă România va intra în Consiliu dacă textul va fi modificat, Nicușor Dan a spus: „Suntem onorați. America și Statele Unite sunt partenerul nostru strategic și evident că ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze regiunea Orientului Mijlociu sau măcar o parte din ea. Pe de altă parte, nu ne dorim ca, semnând un astfel de acord, să încălcăm alte obligații internaționale, de exemplu Carta ONU sau Tratatul Uniunii Europene”.

