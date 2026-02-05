Miruță, despre raportul privind anularea alegerilor, prezentat de Nicușor Dan: S-a trecut destul de repede, public, peste detaliile din acel raport

„Despre acest raport, președintele României a anunțat că, în legătură cu instituțiile responsabile, vor clarifica toate aspectele care nu au fost încă clarificate. Eu am văzut acum o perioadă, ceea ce a fost transmis și în spațiu public, un raport cu privire la ce s-a întâmplat în timpul alegerilor și mi se pare că s-a trecut destul de repede public peste detaliile din acel raport, care, din punctul meu de vedere, sunt destul de identificabile și măsurabile și grave”, a declarat Miruță.

Acesta a precizat că: „nu puteam spune că nu s-a întâmplat să apară ceva în plus” după organizarea acelor alegeri din partea instituțiilor statului.

„Eu nu spun că a stins setea de cunoaștere pentru absolut tot, dar nici nu putem spune că nu s-a întâmplat să apară ceva în plus după organizarea acelor alegeri din partea instituțiilor statului”, a declarat Miruță.

Reamintim că raportul întocmit de procurorul general, Alex Florența, privind anularea alegerilor din 2024, însoțit de informații privind ingerințele rusești, a fost prezentat de către Nicușor Dan anul trecut, în octombrie, la Copenhaga.

Recent, Congresul SUA a publicat un raport preliminar, despre care președintele Nicușor Dan a precizat că referirile la țara noastră sunt „strict contextuale”.