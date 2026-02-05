Bogdan Ivan despre criza apei din Argeș: Nu avem în obiectul nostru de activitate furnizarea de apă potabilă sau nepotabilă

Întrebat despre criza apei din Argeș care afectează Curtea de Argeș și localitățile limitrofe de mai bine de trei luni, Ivan a spus: „ Ministerul Energiei se ocupă de capacități de producție a energiei din România. După cum vedeți, de proiecte de finanțare. Nu avem în obiectul nostru de activitate furnizarea de apă potabilă sau nepotabilă”.

Ministrul a mai anunțat că toate structurile din subordinea sa sunt disponibili să sprijine orice demers administrativ care poate contribui la rezolvarea situației. „Atât eu cât și colegii mei din Hidroelectrica suntem total al dispoziției și în sprijinul oricăror decizii administrative locale sau naționale pentru orice demers care poate să îmbunătățească orice probleme administrative la nivel național”, a declarat ministrul, joi, într-o conferință de presă.

Despre solicitarea formațiunii USR de a veni în Parlament pentru a da explicații în legătură cu situația respectivă, ministrul Energiei a spus: „De fiecare dată când sunt chemat în orice conjunctură, răspund oricărei întrebări fără nicio problemă”.

Acesta a spus că acțiunile care au dus la criza apei au fost realizate „cu avize din partea instituțiilor responsabile”. Potrivit acestuia, au avut loc mai multe întâlniri pentru a clarifica aspectele care țin de responsabilitățile directe ale Ministerului Energiei și pentru a sprijini eforturile administrației publice locale.